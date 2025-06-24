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بوتين يوافق على تطوير تطبيق مراسلة منافس لـ تيليجرام وواتساب

24 يونيو 2025
بوتين يوافق على تطوير تطبيق مراسلة منافس لـ تيليجرام وواتساب

وطنا اليوم:وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، قانوناً يسمح بتطوير تطبيق مراسلة مدعوم من الدولة ومرتبط بالخدمات الحكومية في وقت تسعى فيه موسكو إلى تقليل اعتمادها على منصات مثل واتساب وتليغرام.
يأتي ذلك فيما سعت روسيا منذ فترة إلى ترسيخ ما تسميه “السيادة الرقمية” من خلال تعزيز خدمات محلية، وفق رويترز.
وأصبح سعيها لاستبدال المنصات التقنية الأجنبية أكثر إلحاحاً مع انسحاب بعض الشركات الغربية من السوق الروسية عقب العملية العسكرية في أوكرانيا والتي بدأت في فبراير 2022.

انتقادات
كما يقول نوب روس إن التطبيق الحكومي سيحتوي على خصائص لا تتوفر في منصات مثل تليغرام وواتساب.
فيما يرى منتقدون أن سيطرة روسيا عليه “تشكل خطراً على الخصوصية والحريات الشخصية”.
يذكر أن ميخائيل كليماريف، مدير جمعية حماية الإنترنت، وهي منظمة روسية تدافع عن الحقوق الرقمية، كان قال بوقت سابق من الشهر الحالي إنه يتوقع أن تعمل روسيا على خفض سرعة واتساب وتليغرام لتشجيع الناس على التحول إلى التطبيق الجديد


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