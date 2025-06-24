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إيران تأسف لاستهداف قاعدة العديد وتشكر قطر على منع التصعيد

34 ثانية ago
إيران تأسف لاستهداف قاعدة العديد وتشكر قطر على منع التصعيد

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عبر عن أسفه لاستهداف طهران قاعدة عسكرية في قطر ردا على الضربات الأميركية، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأعرب آل ثاني خلال مؤتمر صحفي، عن أمله ألا تستغل إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران لمواصلة مهاجمة غزة، وأن يتم احتواء الوضع في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن.
وفي سياق منفصل، أشار إلى أنه خلال اليومين المقبلين ستكون هناك محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأكد آل ثاني أن قطر تواصل جهودها مع مصر وأميركا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
ومساء أمس الاثنين، قصفت إيران قاعدة العديد في قطر في عملية سمتها “بشائر الفتح” ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، وأعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.


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