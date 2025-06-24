الملك يرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المتقاعدين العسكريين، وجرى بحث عدد من الملفات المحلية والإقليمية.

ورحب جلالة الملك، خلال اللقاء، بجهود خفض التصعيد في الإقليم، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تطلع الأردن لالتزام جميع الأطراف بالتهدئة وصولا إلى إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الحرب على غزة وضمان إيصال المساعدات الكافية، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية والقدس.

ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن مستمر بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والأطراف الفاعلة للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد جلالته أن حماية مصالح الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة المواطنين دائما على رأس الأولويات.

وأشار جلالة الملك إلى أن الأردن يواصل جهوده في محاربة الإرهاب والتطرف، بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء.

وأعرب جلالته عن فخره واعتزازه برفاق السلاح وجهودهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، لافتا إلى أهمية دورهم في تعزيز الروح الوطنية.

من جهتهم، أعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف جلالة الملك وجهوده في حماية الوطن وأبنائه وبناته، مؤكدين أن الأردن سيبقى، كما هو دوما، قويا صامدا رغم كل الظروف المحيطة.

وشددوا على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يمضي بخطوات ثابتة في التحديث والإنجاز وبناء القدرات، وهو محط اعتزاز الجميع.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة.