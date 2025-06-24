وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران ولن يصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول.

وقال ترامب الثلاثاء، إن كلا من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي أعلنه قبل ساعات مضيفا أنه غير راض عن أي من البلدين، وخاصة إسرائيل.

وفي حديث للصحفيين قبل مغادرته لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي، قال ترامب إن إسرائيل “انسحبت” فور موافقتها على الاتفاق. وذكر أن القدرات النووية الإيرانية انتهت.

وأمس الاثنين، قصفت إيران قاعدة العديد الجوية في قطر، في عملية سمتها “بشائر الفتح” ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، في حين أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بدأ سريانه، داعياً الطرفين إلى الالتزام به وعدم خرقه، قائلاً: “وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ الآن، الرجاء عدم انتهاكه”.

وفي منشور على منصته “تروث سوشيال”، أوضح ترامب أن الطرفين -طهران وتل أبيب- توجّها إليه بالتوازي بطلب إنهاء القتال، مضيفاً: “عرفت أن الوقت قد حان. الرابح الحقيقي هو العالم، وخاصة الشرق الأوسط”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “مستقبل إسرائيل وإيران لا حدود له، مليء بالوعود العظيمة. يمكن للجانبين أن يجنيا الحب والسلام والازدهار، أو أن يخسرا الكثير إذا انحرفا عن طريق الحق”.