مستو: شركتا طيران منخفضتا التكاليف قررتا وقف رحلاتهما من الأردن وإليه

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، الثلاثاء، إن شركتي طيران منخفض التكاليف قررتا وقف رحلاتهما من الأردن وإليه ومن المنطقة حتى شهر أيلول المقبل، بظل التوترات الإقليمية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الاتصال الحكومي أن الهيئة ذهبت باتجاهين في تعاملها مع التوترات الإقليمية الأخيرة، فيما يتعلق بحركة الطيران من الأردن وإليه، أو الطائرات العابرة.

وأضاف مستو، أن هنالك تنسيقا عسكريا – مدنيا مستمرا على مدار الساعة، لمراقبة حركة الطيران في أجواء الأردن.

وأوضح أن عدد المسافرين في العام 2023 ، سجل نحو 9.5 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وأوضح مستو أن العديد من شركات الطيران خاصة الخليجية أعادت رحلاتها إلى الأردن بدءا من أمس الاثنين.

يشار إلى أنه قبل العدوان الإسرائيلي على إيران كان يتوقع استقطاب 270 ألف مسافر إلى الأردن عبر الطيران منخفض التكاليف خلال العام الحالي، وذلك وفق تقرير الربع الأول لعام 2025 المتعلق بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، ضمن محور الأردن وجهة عالمية (ترسيخ مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة).