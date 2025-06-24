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السعيدات: الحكومة اتخذت الاحتياطات لضمان استقرار إمدادات النفط

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السعيدات: الحكومة اتخذت الاحتياطات لضمان استقرار إمدادات النفط

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات أن الأردن يمتلك مخزوناً نفطياً يكفي لعدة أشهر، مما يجعل السوق المحلية في مأمن، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، بينما استمرار التوترات قد يرفعها نتيجة مخاوف من تعرض المنشآت النفطية للأضرار.
وأشار السعيدات الثلاثاء، إلى أن الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة ومصفاة البترول الأردنية، اتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان استقرار الإمدادات.
وأوضح أن الأردن يستفيد من قربه الجغرافي من مصادر النفط في دول الخليج، مثل السعودية والعراق، إضافة إلى امتلاكه أسطول نقل ضخم وخزانات تخزين في العقبة ومصفاة البترول.
وأضاف السعيدات أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 4%، كما حدث مؤخراً، يرتبط بإعلانات وقف إطلاق النار، بينما أي تصعيد إقليمي قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات.
وأكد أن الأردن في وضع مطمئن بفضل البنية التحتية القوية لقطاع الطاقة.
وختم السعيدات مداخلته برسالة طمأنة للمواطنين، مشيراً إلى أن الأمور تحت السيطرة وأن المخزونات النفطية كافية لتلبية الاحتياجات المحلية


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