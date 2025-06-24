النائب الزعبي: ما جرى بين إيران وإسرائيل مسرحية

وطنا اليوم:رأى النائب المحامي عوني الزعبي، أن المشهد الحالي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية هو تنفيذ لسيناريو معد مسبقًا بين الأطراف، واصفًا ما جرى بأنه “مسرحية” تضمنت ضربات محسوبة لا تهدف إلى التدمير الفعلي، بل التهدئة دون إذلال.

وقال الزعبي: “ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب رمزي للمفاعلات النووية الإيرانية لم يكن سوى تنفيذ لسيناريو مُعد مسبقًا، ضربة محسوبة وغير مؤثرة، لا تهدف إلى التدمير الفعلي بل إلى التهدئة من دون إذلال، تماماً كما جاء الرد الإيراني على قاعدة العديد في قطر يوم أمس — ضربة في التوقيت والمكان، دون خسائر تُذكر، كما هو متفق عليه”.

وتابع: “كل ذلك يدفعنا للتساؤل: من المستفيد الحقيقي من هذه المسرحية؟ في رأيي، يبدو واضحاً أن الرئيس ترامب يسعى مجدداً إلى إرضاء غرور بنيامين نتنياهو، وتقديم عرض قوة مُسيطر عليه يخدم الداخل الإسرائيلي، ويُرضي لوبيات الدعم في واشنطن”.

وأضاف الزعبي: “إيران، كعادتها، ستبقى قائمة — لا لشيء إلا لأنها تؤدي دوراً وظيفياً مهماً في معادلة توازن الرعب الإقليمي. إنها الفزّاعة التي تُستخدم لتخويف العرب وتبرير صفقات التسلّح والتحالفات الغربية”.

واعتبر أن “إسرائيل، كالعادة، تبقى الطفل المدلّل لأمريكا: الدعم لا ينقطع، والحماية لا تتزعزع، حتى وإن كانت أفعالها هي الوقود الحقيقي للفوضى في المنطقة”.

وختم الزعبي بالقول: “لقد آن الأوان أن ينهض العرب بمشروعهم الخاص، مشروع استراتيجي مستقل ينطلق من المصلحة العربية العليا، ويصنع توازناً حقيقياً في المنطقة لا يقوم على التبعية، بل على الإرادة والسيادة والتكامل”.