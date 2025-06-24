نتنياهو: إسرائيل أزالت التهديد النووي الإيراني ووافقت على وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل نجحت في تحقيق هدفها بإزالة “التهديد النووي والصاروخي الإيراني”، مشيدًا بدعم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في هذه العملية.

وأكد نتنياهو، في تصريحات منسوبة إلى مكتبه، أن تل أبيب وافقت على اقتراح قدمه ترامب لوقف إطلاق النار مع طهران، لكنه حذر من أن إسرائيل “سترد بقوة على أي انتهاك لهذا الاتفاق”.

وأضاف: “نشكر الرئيس ترامب على دعمه الثابت في الدفاع عن إسرائيل ومشاركته الفاعلة في القضاء على التهديد الإيراني”.

يذكر أنه منذ 13 يونيو الحالي، شنت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران، طال مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ، فضلا عن منشآت نووية. كما اغتالت قادة عسكريين كبارا ونحو 17 عالماً نووياً.

فيما ردت طهران بإطلاق سلسلة من الهجمات الصاروخية والمسيرات نحو مناطق إسرائيلية عدة، أبرزها تل أبيب وحيفا وبئر السبع وغيرها.

كما عمدت الولايات المتحدة إلى ضرب 3 منشآت نووية، وهي أصفهان ونطنز وفوردو شديدة التحصين.

ليطلق الجانب الإيراني أمس صواريخ نحو قاعدة العديد العسكرية الأميركية في قطر، فضلا عن قاعدة عين الأسد والتاجي في العراق. قبل أن يعلن ترامب فجراً وقف الحرب بين إسرائيل وإيران.