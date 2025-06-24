قتلى إسرائيليون في آخر ضربات إيران قبل وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:سقط إسرائيليون بين قتلى وجرحى وأصيب آخرون في سلسلة هجمات قالت وسائل إعلام إيرانية إنها الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الإيراني على بئر السبع إلى 5، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من صباح اليوم مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 22 آخرين -بينهم حالات خطيرة- بقصف صاروخي إيراني استهدف مبنى ببئر السبع في إسرائيل.

وقال إن فرقه تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى.

وأكد الجيش الإسرائيلي شن إيران سلسلة من 6 هجمات منذ إعلان دونالد ترامب موعد بدء وقف إطلاق النار، في حين قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن تقديرات للجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إيران أطلقت صباح اليوم الثلاثاء 15 صاروخا.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متكرر في مناطق مختلفة من إسرائيل، وأصدرت الجبهة الداخلية بيانات تطالب فيها الإسرائيليين بالدخول إلى الملاجئ.

ورصدت الإذاعة الإسرائيلية دمارا واسعا بدائرة قطرها مئات الأمتار، وأضرارا بعشرات المباني والمحال التجارية في بئر السبع.

وأعلنت القناة إغلاق المجال الجوي لإسرائيل حتى إشعار آخر، وأوضحت أن طائرات إسرائيلية ظلت تحلق في الجو لساعة ولم تحصل على إذن بالهبوط بالتزامن مع سلسلة الهجمات الإيرانية الأخيرة.

وأكدت تقارير إعلامية إيرانية أن طهران أطلقت آخر موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل يدخل حيز التنفيذ بداية من السابعة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة، ثم ستعدّ الحرب منتهية رسميا.