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اغتيال عالم نووي إيراني بهجوم إسرائيلي قبيل وقف إطلاق النار

42 ثانية ago
اغتيال عالم نووي إيراني بهجوم إسرائيلي قبيل وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق على “وقف مؤقت لإطلاق النار” بين طهران وتل أبيب، كشف التلفزيون الإيراني عن اغتيال العالم النووي محمد رضا صديقي في هجمات إسرائيلية فجر اليوم قبل بدء وقف إطلاق النار.
وشهدت فجر اليوم العاصمة طهران ومدينة كرج إلى الغرب منها لهجمات وصفت وسائل إعلام محلية حجم الانفجارات بأنها الأكبر منذ 12 يوما.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرا طارئا لسكان منطقتين في العاصمة الإيرانية طهران، طالبهم فيه بـ”إخلاء منازلهم فورا”، دون أن يحدد طبيعة التهديد أو المناطق المستهدفة بدقة، مما أثار مخاوف من ضربة وشيكة أو عمليات عسكرية غير معلنة في العمق الإيراني.
وبالتزامن مع التحذير الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران وفي مدينتي رشت وأرومية شمالي البلاد، حيث شوهدت حركة غير اعتيادية للطائرات الاعتراضية، وفق ما تناقلته مواقع محلية.
وسمع دوي انفجار في مدينة كرج غربي طهران بحسب وسائل إعلام إيرانية، وقالت وكالة فارس إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل بشكل مكثف وسمع دوي انفجارات عدة وسط وشمال شرقي العاصمة طهران.


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