وقف إطلاق النار.. ترامب يعلن ولا تأكيد رسميا من إسرائيل وإيران

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ساري المفعول، وحث الطرفين على عدم انتهاكه، وذلك بعد توالي ورود أخبار عن قصف صاروخي إيراني على إسرائيل.

وذكر ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال صباح اليوم أن “وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الآن، الرجاء عدم انتهاكه”.

كما أعرب الرئيس الأميركي، في مقابلة هاتفية اليوم على قناة إن بي سي نيوز، عن اعتقاده بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، الذي أعلن عنه بنفسه، “غير محدود وسيستمر إلى الأبد”.

وقال “إنه يوم عظيم للولايات المتحدة ويوم عظيم للشرق الأوسط. أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من إنهاء الأمر (الحرب)”، وردا على سؤال حول مدة وقف إطلاق النار، قال ترامب “عتقد أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران غير محدود. سيستمر إلى الأبد”.

وأضاف أن الصراع بين البلدين “انتهى تماما”، معبّرا عن اعتقاده بأن “إسرائيل وإيران لن تطلقا النار على بعضهما البعض مرة أخرى أبدا”.

وكان الرئيس الأميركي أعلن على منصته “تروث سوشيال” بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات (الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي والساعة 4:00 بتوقيت غرينتش)، مضيفا أن وقف إطلاق النار يدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في تمام الساعة السابعة حسب التوقيت المحلي، كما نقلت وكالة الأناضول عن وسائل إعلام إيرانية إعلانها بدء وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب.

في المقابل فإن القناة 12 الإسرائيلية قالت إنه حتى اللحظة لم يعلق أي مصدر إسرائيلي رسمي على وقف إطلاق النار مع إيران الذي أعلن عنه ترامب.

رسميا، لم تؤكد إيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فجر اليوم الثلاثاء بأن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة رويترز عن شبكة إيرانية أن طهران أطلقت آخر موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار المعلن من قبل ترامب.