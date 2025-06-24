وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

وطنا اليوم – زار وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني اليوم الإثنين مقر نقابة المحامين يرافقه أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، والتقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين مهنئاً إياهم بثقة الهيئة العامة.

وأكًد التلهوني خلال زيارته في مستهل لقائه على أهمية الشراكة ما بين وزارة العدل ونقابة المحامين بما يساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون باعتبار النقابة شريكاً أساسياً في عملية تطوير قطاع العدالة.

وأشار التلهوني إلى أهمية تكاتف الجهود ما بين كافة الشركاء في قطاع العدالة في سبيل الوصول الى نتائج فعالة وملموسة بما يخدم قطاع العدالة وخدمة المواطن والوطن.

وأضاف التلهوني بأنً نقابة المحامين تُعد شريكاً رئيساً في قطاع العدالة وأن مهنة المحاماة عنوانها العدل وغايتها الحق ؛ وتم مناقشة العديد من المسائل المشتركة ما بين الجانبين والإبقاء على التواصل المستمر في المرحلة المقبلة؛ وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية وإرساء مبادئ سيادة القانون.

ومن جانبه أشاد نقيب المحامين يحيى أو عبود بدور وزارة العدل مؤكداً على تعزيز التعاون ما بين النقابة ووزارة العدل بما ينعكس على قطاع العدالة مبدياً استعداده للعمل المشترك لتحقيق العدالة مشيراً أن المحاماة والقضاء جناحي العدالة في سبيل تحقيق النفع العام