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قطر تعلن إغلاق مجالها الجوي لضمان سلامة الزوار والمقيمين

46 ثانية ago
قطر تعلن إغلاق مجالها الجوي لضمان سلامة الزوار والمقيمين

وطنا اليوم:أعلنت قطر، الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجوائها، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.
الى ذلك ذكر منشور للجيش الإسرائيلي على منصة إكس باللغتين الفارسية والعربية أن الجيش أصدر الاثنين تحذيرا لسكان طهران بضرورة الابتعاد عن مراكز إنتاج الأسلحة والقواعد العسكرية.
وبدأت إسرائيل في 13 حزيران هجوما واسع النطاق على إيران استهدف على وجه الخصوص منشآت عسكرية ونووية.
وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل
وفجر الأحد، شنّت الولايات المتحدة ضربات على 3 منشآت نووية رئيسية في إيران، مؤكدة أنها “دمّرت” البرنامج النووي لإيران.
وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص، بحسب بيانات وزارة الصحة في إيران.
وفي إسرائيل، أعلنت السلطات مقتل 24 شخصا جراء الضربات الإيرانية.


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