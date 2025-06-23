لا للمخدرات … مسرحية توعوية ومعرض تثقيفي في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:نظّم قسم العلوم الأساسية والإنسانية في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، وبالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية والمسرح الشرطي، وبمشاركة فاعلة من إدارة مكافحة المخدرات، نشاطًا توعويًا بعنوان “لا للمخدرات”، وذلك ضمن فعاليات مساق العمل التطوعي وخدمة المجتمع، بإشراف الدكتورة سميرة الزيود

وشهدت الفعالية التي أُقيمت على مسرح الجامعة عرضًا مسرحيًا توعويًا ركّز على مخاطر آفة المخدرات وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب معرض تثقيفي شامل تناول أهم التحديات المرتبطة بانتشار المخدرات، وسبل الوقاية منها، واستعرض نماذج وتجارب واقعية بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلبة

وحظيت الفعالية بحضور طلابي لافت يعكس تفاعل طلبة الجامعة مع القضايا الوطنية ذات الأولوية، واهتمامهم بدورهم المجتمعي في الوقاية والتوعية.

وجاءت الفعالية التي شهدها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور غسان عبدالخالق، ورئيس قسم العلوم الأساسية والإنسانية الدكتور محمد الغزو، ورئيس قسم التربية الرياضية الدكتور عبدالباسط الشرمان، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ضمن إطار الفعاليات التوعوية التي تنظمها الكلية، بهدف تعزيز وعي الطلبة بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ودعم الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المجتمعية والسلوكية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية والوعي الصحي السليم.

يُجسّد تنظيم هذه الفعاليات التوعوية رسالة جامعة فيلادلفيا في تعزيز القيم المجتمعية، وترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة لدى الشباب، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأمنية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتمكين الطلبة من أداء دورهم الريادي في خدمة الوطن