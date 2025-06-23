بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

لا للمخدرات … مسرحية توعوية ومعرض تثقيفي في جامعة فيلادلفيا

53 ثانية ago
لا للمخدرات … مسرحية توعوية ومعرض تثقيفي في جامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:نظّم قسم العلوم الأساسية والإنسانية في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، وبالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية والمسرح الشرطي، وبمشاركة فاعلة من إدارة مكافحة المخدرات، نشاطًا توعويًا بعنوان “لا للمخدرات”، وذلك ضمن فعاليات مساق العمل التطوعي وخدمة المجتمع، بإشراف الدكتورة سميرة الزيود
وشهدت الفعالية التي أُقيمت على مسرح الجامعة عرضًا مسرحيًا توعويًا ركّز على مخاطر آفة المخدرات وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب معرض تثقيفي شامل تناول أهم التحديات المرتبطة بانتشار المخدرات، وسبل الوقاية منها، واستعرض نماذج وتجارب واقعية بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلبة
وحظيت الفعالية بحضور طلابي لافت يعكس تفاعل طلبة الجامعة مع القضايا الوطنية ذات الأولوية، واهتمامهم بدورهم المجتمعي في الوقاية والتوعية.
وجاءت الفعالية التي شهدها عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الأستاذ الدكتور غسان عبدالخالق، ورئيس قسم العلوم الأساسية والإنسانية الدكتور محمد الغزو، ورئيس قسم التربية الرياضية الدكتور عبدالباسط الشرمان، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، ضمن إطار الفعاليات التوعوية التي تنظمها الكلية، بهدف تعزيز وعي الطلبة بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ودعم الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المجتمعية والسلوكية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية والوعي الصحي السليم.
يُجسّد تنظيم هذه الفعاليات التوعوية رسالة جامعة فيلادلفيا في تعزيز القيم المجتمعية، وترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة لدى الشباب، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأمنية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتمكين الطلبة من أداء دورهم الريادي في خدمة الوطن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:51

مسؤول أميركي: الرد الإيراني قد يأتي خلال 48 ساعة

16:10

سقوط مسيّرة من نوع شاهد 101 بمنطقة أم أذينة في عمّان

16:03

أوقاف الكورة تجهز 100 مركز صيفي لتحفيظ القرآن

15:55

الحنيطي وألغرين يبحثان التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية

15:38

مؤتمر أردني أوروبي بداية العام المقبل لدعم الاستثمار في المملكة

15:30

الشرع يدين التفجير الإرهابي بكنيسة مار إلياس

15:16

السفارة الأمريكية في قطر تدعو رعاياها للبقاء في أماكنهم

15:09

زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي

15:01

الاحتلال يقصف ساعة العد التنازلي لتدمير إسرائيل في طهران

14:49

إفراج تلقائي عن نزلاء في الأردن

14:44

توحيد تعرفة سيارات ‏التاكسي الأصفر بكافة المحافظات وتقديم دعم فرق سعر المحروقات

14:40

سقوط شظايا أجسام طائرة في إربد وعمان والرويشد

وفيات
وفيات الاثنين 23-6-2025وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025