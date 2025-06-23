“جت” الوكيل الرسمي لحافلات “يوتونج” في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت شركة النقليات السياحية الأردنية “جت” – الوكيل الحصري لحافلات “يوتونج” في الأردن – عن الإطلاق الرسمي لأحدث طرازات الشركة الصينية الرائدة، C13PRO، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة عمّان، بحضور عدد من الشركاء، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، ومديري شركات من قطاعي النقل والسياحة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ليكرّس شركة “جت” كوكيل معتمد لتزويد القطاع الخاص الأردني، بما في ذلك شركات نقل السياحة والركاب وجميع فئات النقل، بأحدث حلول النقل الحديثة. كما يعكس التزام “جت” بتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل في المملكة من خلال تقديم حافلات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، ومعايير الأمان العالية، والكفاءة التشغيلية.

وتتميّز حافلة C13PRO، التي تم الكشف عنها خلال الحفل، بتصميم عصري ومواصفات تقنية متطورة، من بينها الكفاءة في استهلاك الوقود وفقًا لأعلى المعايير البيئية، وثبات استثنائي على الطرق الطويلة. كما تشمل المزايا الداخلية مقاعد مريحة، وشاشات ترفيه حديثة، ونظامًا متقدمًا للمراقبة والتحكم الذكي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للنقل السياحي والعام.

وفي كلمته خلال الحفل، صرّح السيد كرس، الرئيس التنفيذي لشركة “يوتونج” في المنطقة العربية:

“تتمتع شركة جت بتاريخ عريق يمتد لأكثر من ستين عامًا في النقل المحلي والدولي، مما جعلها اسمًا لامعًا في قطاع النقل بالمنطقة. نحن فخورون بشراكتنا مع شركة ذات خبرة طويلة وسمعة قوية، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الحافلات.”

من جهته، أكد الدكتور خالد ذيب اللحام، الرئيس التنفيذي لشركة “جت”، أن التعاون مع “يوتونج” يمثل خطوة استراتيجية نحو تقديم حلول نقل مستدامة وعصرية تلبي تطلعات السوق الأردني. وأشاد بجودة التصنيع الصينية وحرص “يوتونج” على أدق تفاصيل الراحة والرفاهية، مؤكّدًا أن “جت” تسعى دائمًا لتوفير أفضل معايير الجودة، والأمان، والخدمة المتكاملة لعملائها داخل الأردن وخارجه، ما يجعل هذه الشراكة خيارًا مثاليًا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “يوتونج” تُعد من أكبر مصنّعي الحافلات في العالم، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 100 دولة.