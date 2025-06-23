نيويورك تايمز: خامنئي في مخبأ سري والاتصال به برسائل مكتوبة

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، يوم الأحد، معلومات تتعلق بالمرشد الإيراني علي خامنئي وكيفية التواصل معه في ظل التطورات التي يشهدها الصراع بين إيران وإسرائيل، وتوجيه الولايات المتحدة لضربة لمنشآت إيران النووية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن “التواصل مع خامنئي صعب للغاية، والرسائل تنقل إليه مكتوبة عن طريق أشخاص”.

وأضاف المسؤولون أن خامنئي “يحتمي في مخبأ سري ليس فيه إتصال إلكتروني”.

وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر إيرانية وصفتها بالمطلعة، أن خامنئي ( 86 عاماً)، وضع خططاً طارئة تحسّباً لاحتمال اغتياله، تضمنت تسمية 3 رجال دين بارزين كخلفاء محتملين له، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ النظام الإيراني.

وأشار المسؤولون إلى أن هناك انقسامات داخل إيران حول كيفية الرد على الضربات الأميركية التي استهدفت المواقع النووية في البلاد.

وتساءل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد الهجمات على مواقع نووية إيرانية مهمة مطلع هذا الأسبوع.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح (تغيير النظام)، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟”.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أميركي قوله إن ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران، لكنه سيفعل إن استهدفت القواعد الأميركية.

وحسبما نقل “أكسيوس” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا عقب ضرب المنشآت الإيرانية “أن هدفه التالي هو التوصل لاتفاق مع إيران”.

كذلك فقد ذكر مسؤول أميركي للموقع أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف “بعث رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغه فيها أن العملية الأميركية ضربة واحدة”.

وأوضح المسؤول الأميركي أن “ويتكوف أكد لعراقجي أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي وتريد من إيران العودة إلى المفاوضات بعد ضرب المنشآت النووية”