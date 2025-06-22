بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

البنك الأردني الكويتي يستضيف جلسة نقاشية توعية بعنوان”آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان” بالتعاون مع الملتقى الوطني للتوعية والتطوير وإدارة مكافحة المخدرات

27 ثانية ago
البنك الأردني الكويتي يستضيف جلسة نقاشية توعية بعنوان”آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان” بالتعاون مع الملتقى الوطني للتوعية والتطوير وإدارة مكافحة المخدرات

وطنا اليوم-انطلاقاً من مسؤولية البنك الأردني الكويتي المجتمعية والتزامه الراسخ بالحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة، وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي سيصادف يوم 26 من حزيران، قام البنك باستضافة جلسة نقاشية توعوية بعنوان “آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان ” في مسرحه، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، والملتقى الوطني للتوعية والتطوير والمؤتمر العام للشباب، وكأول بنك يعقد هذه الجلسة لموظفيه.

وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز الوعي لدى الموظفين حول مخاطر المخدرات، وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على سبل الوقاية والحماية. كما تأتي هذه المحاضرة ضمن إطار حشد الجهود المجتمعية لتوفير بيئة وطنية داعمة للجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات والمؤسسات الرسمية للتصدي لهذه الآفة التي تهدد السلامة الوطنية والسلم المجتمعي.

واختتمت الجلسة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين، كما اطلعوا على محتويات المختبر التثقيفي المتنقل لإدارة مكافحة المخدرات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:58

الملك يوجه بتخفيف آثار التصعيد الإقليمي على الأردنيين

16:53

إصابة كل 30 دقيقة ووفاة كل 16 ساعة في الأردن بحوادث مرورية

16:25

الملك: الأردن لن يسمح لأحد باستغلال التطورات الإقليمية للتشكيك بمواقفه الثابتة

16:19

البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

16:13

وزيرة النقل تتفقد الاستعدادات للتشغيل الرسمي لخطوط إربد عمان وجرش عمان

16:07

وزير الدفاع الأميركي: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني والعملية كانت جريئة ورائعة

15:57

البنك الأردني الكويتي يستضيف جلسة نقاشية توعية بعنوان آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان

15:54

الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية

15:25

الحرس الثوري الإيراني يتوعد أميركا برد موجع خارج حساباتها

15:11

المستشفى التخصصي يشارك في اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية في جامعة الإسراء .. صور

15:08

فادي السمردلي يكتب: مبادرة مرسال عندما يُصبح التراث الجسر الحيّ نحو الهوية الوطنية الأردنية

15:00

قرار بإنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 40 ألف دينار

وفيات
وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?