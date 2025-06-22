البنك الأردني الكويتي يستضيف جلسة نقاشية توعية بعنوان آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان

وطنا اليوم:انطلاقاً من مسؤولية البنك الأردني الكويتي المجتمعية والتزامه الراسخ بالحفاظ على بيئة عمل صحية وآمنة، وبمناسبة اقتراب اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي سيصادف يوم 26 من حزيران، قام البنك باستضافة جلسة نقاشية توعوية بعنوان “آفة المخدرات وجهود المكافحة ومخاطر الإدمان ” في مسرحه، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، والملتقى الوطني للتوعية والتطوير والمؤتمر العام للشباب، وكأول بنك يعقد هذه الجلسة لموظفيه.

وتهدف هذه الجلسة إلى تعزيز الوعي لدى الموظفين حول مخاطر المخدرات، وتأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمع، وتسليط الضوء على سبل الوقاية والحماية. كما تأتي هذه المحاضرة ضمن إطار حشد الجهود المجتمعية لتوفير بيئة وطنية داعمة للجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات والمؤسسات الرسمية للتصدي لهذه الآفة التي تهدد السلامة الوطنية والسلم المجتمعي.

واختتمت الجلسة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الموظفين، كما اطلعوا على محتويات المختبر التثقيفي المتنقل لإدارة مكافحة المخدرات.