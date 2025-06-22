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الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية

57 ثانية ago
الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية

وطنا اليوم:حذّر الأردن اليوم من التداعيات الكارثية للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهاء التصعيد فوريًّا، وحماية المنطقة والأمن والسلم الدوليين من الانزلاق نحو المزيد من الحروب والصراع.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إن الأردن يتابع بقلق كبير تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية، ويدعو إلى وقف الحرب والعودة للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إدانة التصعيد المتواصل في المنطقة، وضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتفعيل مسارات سياسية فاعلة ومؤثرة لحل كل الأزمات في المنطقة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحترم حقوق الشعوب ويضمن احترام سيادة الدول.


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