بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

المستشفى التخصصي يشارك في اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية في جامعة الإسراء .. صور

14 ثانية ago
المستشفى التخصصي يشارك في اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية في جامعة الإسراء .. صور

وطنا اليوم:كتب د. عطا أبو الحاج: شارك المستشفى التخصصي في فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية العلوم الطبية في جامعة الإسراء، وذلك في إطار التعاون المجتمعي وتعزيز التوعية الصحية داخل الحرم الجامعي. وقد تم افتتاح النشاط من قبل الأستاذ الدكتور محمد موسى حامد رئيس جامعة الاسراء وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، حيث تم الاطلاع على الجهات المشاركة والأنشطة الصحية المقدمة خلال الفعالية.

وقدّم فريق المستشفى خلال الفعالية خدمات طبية مجانية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وشملت قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، إضافة إلى تدريب الحضور على الإسعافات الأولية والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التدخل السريع في الحالات الطارئة.

وتأتي مشاركة المستشفى التخصصي في هذا النشاط في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم المبادرات الصحية والتعليمية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:08

فادي السمردلي يكتب: مبادرة مرسال عندما يُصبح التراث الجسر الحيّ نحو الهوية الوطنية الأردنية

15:00

قرار بإنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بكلفة بلغت 40 ألف دينار

14:54

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط تهريب مواد مخدرة بطائرة مسيّرة

14:45

القبض على 3 أشخاص في العقبة يرتبطون بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات

14:15

الدكتور ضرار بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة حمدي منكو للباحث المتميز لعام 2024

14:07

بعد ضربة واشنطن لإيران.. الكويت تفعّل خطة حكومية تشمل تجهيز ملاجئ

14:02

جريمة في الحي الراقي.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة خنقاً وتبلغ الشرطة

13:54

320 لاعبا ولاعبة يشاركون في تصفيات المنتخبات الوطنية للكراتيه

12:50

إضاءة الكولوسيوم في روما بألوان البترا الوردية احتفالاً التوأمه

12:44

مياه الينابيع تتسبب بأزمة اقتصادية واجتماعية خانقة في مناطق المخيبة

12:24

زين الأردن تطلق ذراعها التأميني زين إنشور بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

12:13

إحجام مواقع تجارة إلكترونية عالمية عن إيصال بضائعها للأردن

وفيات
وفيات الأحد 22-6-2025عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?