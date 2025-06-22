المستشفى التخصصي يشارك في اليوم العلمي لكلية العلوم الطبية في جامعة الإسراء .. صور

وطنا اليوم:كتب د. عطا أبو الحاج: شارك المستشفى التخصصي في فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية العلوم الطبية في جامعة الإسراء، وذلك في إطار التعاون المجتمعي وتعزيز التوعية الصحية داخل الحرم الجامعي. وقد تم افتتاح النشاط من قبل الأستاذ الدكتور محمد موسى حامد رئيس جامعة الاسراء وبحضور أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، حيث تم الاطلاع على الجهات المشاركة والأنشطة الصحية المقدمة خلال الفعالية.

وقدّم فريق المستشفى خلال الفعالية خدمات طبية مجانية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وشملت قياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم، إضافة إلى تدريب الحضور على الإسعافات الأولية والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التدخل السريع في الحالات الطارئة.

وتأتي مشاركة المستشفى التخصصي في هذا النشاط في إطار التزامه المستمر بالمسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم المبادرات الصحية والتعليمية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.