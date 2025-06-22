المنطقة العسكرية الشرقية تحبط تهريب مواد مخدرة بطائرة مسيّرة

اخبار ع النار-صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت الأحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة (كريستال) محملة بوساطة طائرة مسيّرة.

وأضاف المصدر “ان قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية”، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.