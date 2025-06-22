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الدكتور ضرار بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة حمدي منكو للباحث المتميز لعام 2024

18 ثانية ago
الدكتور ضرار بلعاوي من جامعة البترا يفوز بجائزة حمدي منكو للباحث المتميز لعام 2024

وطنا اليوم:فاز الأستاذ المشارك الدكتور ضرار حسن بلعاوي، من كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا، بجائزة “حمدي منكو للباحث المتميز” لعام 2024 عن فئة الكليات الصحية.
وجاء الإعلان عن الجائزة من قبل رئيس الجامعة الأردنية ورئيس مجلس مركز حمدي منكو للبحوث العلمية، تقديرًا لإنجازات الدكتور بلعاوي وإسهاماته البارزة في مجالات العلوم الطبية والصحية، والتي تميّزت بالأصالة والمنهجية العلمية الدقيقة، إلى جانب أثرها التطبيقي الملموس في الواقع العملي.
ويشغل الدكتور بلعاوي حاليًا منصب رئيس قسم الصيدلة السريرية، بالإضافة إلى كونه مساعد العميد لشؤون التدريب السريري في جامعة البترا. كما يعمل مستشارًا في العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية في مستشفى الحياة، ويُعد عضوًا فاعلًا في عدد من اللجان الصحية الوطنية العليا.
ويمتلك الدكتور بلعاوي سجلًا علميًا متميّزًا، حيث حصل على شهادات عليا وزمالات من جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، إلى جانب نيله العديد من الجوائز التقديرية محليًا ودوليًا، تكريمًا لأبحاثه وجهوده في التوعية الصحية ومكافحة الأمراض.
ويحرص مركز حمدي منكو للبحوث العلمية في الجامعة الأردنية، من خلال هذه الجوائز السنوية، على دعم البيئة البحثية وتشجيع الباحثين المتميّزين في الأردن، بهدف إثراء المحتوى الأكاديمي وتطوير البحث العلمي في المملكة


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