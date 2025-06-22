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زين الأردن تطلق ذراعها التأميني زين إنشور بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

20 ثانية ago
زين الأردن تطلق ذراعها التأميني زين إنشور بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن

وطنا اليوم:أعلنت شركة زين الأردن، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات وحلول الأعمال والخدمات الرقمية، عن إطلاق ذراعها التأميني تحت اسم “زين إنشور”، وذلك بالشراكة مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن، الشركة الأعلى تصنيفاً في قطاع التأمين في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة زين بتوسيع منظومة خدماتها الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تواكب متطلبات الحياة العصرية، حيث تهدف “زين إنشور” إلى توفير خدمات تأمينية رقمية فورية، مبسطة، ومخصصة لمشتركي زين في جميع أنحاء المملكة، وذلك عبر منصات رقمية مخصصة سيتم إطلاقها والإعلان عنها خلال المرحلة القادمة مع مزايا حصرية وأسعار تفضيلية لمشتركي زين وخدمة دعم متميزة تُقدَّم من خلال مجموعة الخليج للتأمين – الأردن.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم في مقر مجموعة الخليج للتأمين – الأردن، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، إلى جانب الدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن، وكبار أعضاء الفريقين التنفيذيين.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم بأن إطلاق “زين إنشور”’ يُجسد رؤية زين لتمكين مشتركيها من خلال توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجاتهم عبر تسخير التكنولوجيا لتوفير خدمات جديدة ونوعية تلامس مختلف جوانب حياتهم، مضيفاً بأن هذه الشراكة مع مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تمثل نقلة نوعية في عالم الخدمات الرقمية، حيث نوفّر تجربة تأمينية متكاملة من خلال منصاتنا الذكية ستمكن المشتركين من الوصول إلى باقة من الحلول التأمينية والاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان.

من جانبه، قال الدكتور علي الوزني:
“نفخر بهذه الشراكة التي تجمعنا مع زين الأردن لإطلاق ‘زين إنشور’. إنها خطوة استراتيجية تعكس التزامنا المشترك نحو تقديم تجربة تأمينية رقمية سلسة، شفافة، وقائمة على الفهم العميق لاحتياجات العملاء. ونسعى من خلالها إلى تعزيز الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع بطريقة مرنة وفعّالة.”
وتعكس هذه الخطوة التزام زين الأردن ومجموعة الخليج للتأمين – الأردن بتطوير حلول تأمينية ذكية ومتكاملة، تلبّي طموحات المستخدمين، وتفتح آفاقًا جديدة لخدمة السوق المحلي بأسلوب رقمي متطور.


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