بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الهواري: لا خطر على الأردن في حال استهداف مفاعل ديمونة

دقيقتان ago
الهواري: لا خطر على الأردن في حال استهداف مفاعل ديمونة

وطنا اليوم:أكد مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الدكتور مجد الهواري، أنه تم عمل برنامج محاكاة لسيناريوهات تعرض المنشآت النووية خاصة ديمونة الموجود في دولة الاحتلال لأي تهديد، تبين أنه لا خطر على الأردن.
وقال، إن برنامج المحاكاة أعطى نتائج جيدة، وأنه لا خطر على المملكة لكن الأمر يتطلب ضرورة أخذ الاحتياطات والتنسيق مع جميع الشركاء على الاستعداد للطوارئ وأن تكون الخطط فعالة.
وبين أن مفاعل ديمونة تأثيره محدود لأنه ليس مفاعل قوة بل يُصنف علمياً في مفاعل أبحاث رغم أنه يستخدم لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن المادة المُشعة التي فيه وطريقة تصنيعها في حال تعرضت لضربة مع اتجاه الرياح، سيكون تأثيرها قليل جداً وفي مواقع حدودية تم الاشارة إليها مع الجهات المعنية، وعليه فإن الأمور بشكل عام مطمئنة.
وأضاف أن دوائر الخطر حول مفاعل ديمونة دوائر الخطر تبلغ مداها من 500 متر الى 5 كلم، ونحن في الأردن نبتعد عنه مسافة 25 – 30 كلم، وعليه فإن تأثيره سيكون بعيداً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

مستو : حركة الطيران طبيعية بعد إغلاق جزئي للأجواء

09:50

إيران: لا تلوث إشعاعياً.. ولا خطر على السكان بمحيط المواقع المستهدفة

09:47

مقتل المرافق الشخصي لنصر الله بغارة إسرائيلية في إيران

09:40

نتنياهو: وعدت بتدمير منشآت إيران النووية وتم الوفاء بالوعد

09:34

بعد الضربة الأميركية .. إيران تمطر إسرائيل بعشرات الصواريخ الباليستية

09:29

اشتباك غير مقصود… (قصة قصيرة)

09:29

أيادٍ تستحق التقبيل ..إن سَمَحت لنا بذلك…

09:16

ترامب: قصفنا 3 منشآت نووية إيرانية وموقع فوردو انتهى

09:02

ما خطة الضمان لمواجهة تداعيات وقوع حرب أو كارثة.؟

00:54

*وزارة الثقافة تعلن برنامج فعاليات مهرجان صيف الأردن في دورته الخامسة*

23:35

(جوباك) يشارك في اسبوع منظمة التغليف العالمية

17:03

وزارة التربية تطلق برنامج الأندية المدرسية الصيفية 2025

وفيات
عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025