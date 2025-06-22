الهواري: لا خطر على الأردن في حال استهداف مفاعل ديمونة

وطنا اليوم:أكد مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب الدكتور مجد الهواري، أنه تم عمل برنامج محاكاة لسيناريوهات تعرض المنشآت النووية خاصة ديمونة الموجود في دولة الاحتلال لأي تهديد، تبين أنه لا خطر على الأردن.

وقال، إن برنامج المحاكاة أعطى نتائج جيدة، وأنه لا خطر على المملكة لكن الأمر يتطلب ضرورة أخذ الاحتياطات والتنسيق مع جميع الشركاء على الاستعداد للطوارئ وأن تكون الخطط فعالة.

وبين أن مفاعل ديمونة تأثيره محدود لأنه ليس مفاعل قوة بل يُصنف علمياً في مفاعل أبحاث رغم أنه يستخدم لأغراض عسكرية، مشيرا إلى أن المادة المُشعة التي فيه وطريقة تصنيعها في حال تعرضت لضربة مع اتجاه الرياح، سيكون تأثيرها قليل جداً وفي مواقع حدودية تم الاشارة إليها مع الجهات المعنية، وعليه فإن الأمور بشكل عام مطمئنة.

وأضاف أن دوائر الخطر حول مفاعل ديمونة دوائر الخطر تبلغ مداها من 500 متر الى 5 كلم، ونحن في الأردن نبتعد عنه مسافة 25 – 30 كلم، وعليه فإن تأثيره سيكون بعيداً.