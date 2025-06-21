(جوباك) يشارك في اسبوع منظمة التغليف العالمية

وطنا اليوم-شارك رئيس هيئة المديرين في المركز الوطنيّ للتعبئة والتغليف (جوباك) عيسى عبدالهادي في فعاليات أسبوع منظمة التغليف العالمية الذي انعقد بالتزامن مع معرض Ipack-Ima 2025 في مدينة ميلانو – إيطاليا، وذلك بدعوة رسمية من منظمة التغليف العالمية، التي تُعد الهيئة الدولية الأبرز في مجال التعبئة والتغليف.

وقدّم عبد الهادي، خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة منظمة التغليف العالمية، مداخلة حول التحديات والفرص التي تواجه المنطقة العربية في التحول نحو التغليف المستدام، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. كما شارك في جلسات العمل المتخصصة التي تناولت محاور “الاستدامة وتقليل الفاقد الغذائي”، و”التعليم وبناء القدرات”، و”التسويق والاتصال”، حيث استعرض أهمية تحديث المناهج المهنية وربطها بسوق العمل الصناعي المتطور.

كما شهد الحدث إطلاق منصة #Pack’t_Forum، وهي منصة رقمية مفتوحة لتبادل المعرفة بين خبراء التغليف عالميًا، وقد أعرب عبد الهادي عن استعداد المركز الوطني للتعبئة والتغليف – Jopack للتعاون في نقل هذه التجربة إلى المنطقة العربية، مؤكدًا على دور الأردن الريادي في احتضان المبادرات المعرفية والصناعية المتقدمة.

يُذكر أن معرض Ipack-Ima يُعد من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في تقنيات التعبئة والتغليف، وترافقه سنويًا فعاليات منظمة التغليف العالمية WPO – World Packaging Organisation التي تستعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع رؤية غرف الصناعة في تعزيز التواجد الأردني على الساحة الدولية، وتأكيدًا على التزام القطاع الصناعي الأردني بتبني المعايير العالمية في الجودة، والاستدامة، والتنافسية.