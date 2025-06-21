بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

(جوباك) يشارك في اسبوع منظمة التغليف العالمية

7 ثواني ago
(جوباك) يشارك في اسبوع منظمة التغليف العالمية

وطنا اليوم-شارك رئيس هيئة المديرين في المركز الوطنيّ للتعبئة والتغليف (جوباك) عيسى عبدالهادي في فعاليات أسبوع منظمة التغليف العالمية الذي انعقد بالتزامن مع معرض Ipack-Ima 2025 في مدينة ميلانو – إيطاليا، وذلك بدعوة رسمية من منظمة التغليف العالمية، التي تُعد الهيئة الدولية الأبرز في مجال التعبئة والتغليف.

وقدّم عبد الهادي، خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة منظمة التغليف العالمية، مداخلة حول التحديات والفرص التي تواجه المنطقة العربية في التحول نحو التغليف المستدام، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات. كما شارك في جلسات العمل المتخصصة التي تناولت محاور “الاستدامة وتقليل الفاقد الغذائي”، و”التعليم وبناء القدرات”، و”التسويق والاتصال”، حيث استعرض أهمية تحديث المناهج المهنية وربطها بسوق العمل الصناعي المتطور.

كما شهد الحدث إطلاق منصة #Pack’t_Forum، وهي منصة رقمية مفتوحة لتبادل المعرفة بين خبراء التغليف عالميًا، وقد أعرب عبد الهادي عن استعداد المركز الوطني للتعبئة والتغليف – Jopack للتعاون في نقل هذه التجربة إلى المنطقة العربية، مؤكدًا على دور الأردن الريادي في احتضان المبادرات المعرفية والصناعية المتقدمة.

يُذكر أن معرض Ipack-Ima يُعد من أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في تقنيات التعبئة والتغليف، وترافقه سنويًا فعاليات منظمة التغليف العالمية WPO – World Packaging Organisation التي تستعرض أحدث الابتكارات والاتجاهات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع رؤية غرف الصناعة في تعزيز التواجد الأردني على الساحة الدولية، وتأكيدًا على التزام القطاع الصناعي الأردني بتبني المعايير العالمية في الجودة، والاستدامة، والتنافسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:03

وزارة التربية تطلق برنامج الأندية المدرسية الصيفية 2025

17:02

وزير التربية يطمئن على سير عملية امتحان الثانوية العامة

15:34

فلسطين -القدس- الضفة الغربيه -غزة- في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان الأوروبي (٢)

15:30

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والبريد الأردني” يوقعان اتفاقية لتدريب 150 شاباً وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل

15:25

هل يغطّي الضمان إصابات الكوارث والحروب.؟

12:37

من تيد كروز إلى الكتاب المقدس: من النصوص المقدسة إلى السياسة الخارجية: هل تُدار السياسة الأميركية الخارجية من “سفر التكوين”؟

12:27

عم النائب علي الغزاوي في ذمة الله

08:35

الفوسفات الأردنية تحصد جوائز تقديرية وتدخل قائمة “فوربس” لأقوى 100 شركة في المنطقة

06:46

خيارات الأردن للتعامل مع تداعيات الحرب

21:06

مزارعون متضررون يشكون من انقطاع الطريق الزراعي الذي يربط مزارعهم في منطقة الكنيسة الفيحاء محافظة مادبا

20:44

تعميم صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة حول ضوابط نشر إعلانات التوظيف

20:31

الصفدي يترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب في اسطنبول

وفيات
عم النائب علي الغزاوي في ذمة اللهوفيات الجمعة 20-6-2025وفيات الخميس 19-6-2025CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality?وفيات الأربعاء 18-6-2025