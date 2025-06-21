الفوسفات الأردنية تحصد جوائز تقديرية وتدخل قائمة “فوربس” لأقوى 100 شركة في المنطقة

وطنا اليوم- عمان – واصلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية تحقيق الإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، بحصولها على عدد من الجوائز التقديرية في مجالات التميز المؤسسي، والاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية، والسلامة المهنية.

وفي إنجاز نوعي جديد، أُدرجت الشركة ضمن قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، وذلك استناداً إلى أدائها المالي، واستراتيجياتها التنموية، ونموها المستدام.

كما تم اختيار الشركة كأفضل شركة صناعية أردنية، تقديراً لدورها الريادي في قطاع التعدين، وتميّزها في الإنتاج وتحقيق الأرباح، واتباعها خططاً استراتيجية واقعية قابلة للتقييم والمساءلة.

وفي إنجاز وطني فريد، أصبحت شركة مناجم الفوسفات الأردنية أول شركة صناعية في مجال التعدين تحصل على شهادة الاعتراف بالتميّز من فئة الأربع نجوم، وهي الشهادة التي تمنحها المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) عبر مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، ما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية.

وتولي الشركة اهتماماً خاصاً بتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات، من خلال استثمارها في تقنيات متقدمة ومشاريع توسعية تهدف إلى إضافة قيمة أكبر للمنتجات الأولية، وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وزيادة فرص التوظيف ودعم الاقتصاد الوطني بشكل أوسع.

وتولي الشركة أهمية كبرى للمسؤولية المجتمعية، من خلال دعم المجتمعات المحلية، وتوفير فرص العمل، والعمل على تحسين الظروف المعيشية في مناطق عملها.

كما تركز على فتح أسواق جديدة تسهم في دعم الصادرات الوطنية، وزيادة العوائد الاقتصادية للمملكة، في إطار خطط توسعية تسعى إلى تعزيز مكانة الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتُعد الفوسفات الأردنية من أبرز الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق إيرادات كبيرة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات الأردنية.

وتواصل الشركة تنفيذ خطط تطوير متكاملة لرفع الطاقة الإنتاجية، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يرسّخ موقع الأردن كمركز إقليمي في قطاع التعدين.

ويجسد هذا الاعتراف المتواصل محلياً وإقليمياً ودولياً نجاح الشركة في تحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة، في ظل منظومة إدارية قائمة على التخطيط، والانضباط المؤسسي، والتميز في الأداء.