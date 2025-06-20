جمعية دارات سمير شما للمسنين

وطنا اليوم: إعداد الدكتور عطا أبو الحاج

تأسست عام ٢٠٠١ بتبرع سخي من المرحوم سمير شما، وهي جمعية غير ريحية مسجلة لدى وزارة التنمية الإجتماعية، وقد أقيمت على أرض مساحتها ٢٠ دونما، تم بنائها بنظام الفلل والشقق المتجاورة التي يبلغ عددها ٦١ شقة و٦ فلل.

أسست لكبار السن الذين يرغبون في العيش بإستقلالية وكرامة وراحة وأمان بعيدا عن العمل وضوضاء المدينة، وفي الحصول على رعاية صحية وإجتماعية وثقافية ونفسية وترويحية متميزة من خلال فريق العمل المتخصص. أما أناقة السكن فيتضمن التالي:

الفلل : فيلة مساحتها مائتان وخمسة وأربعون مترا مربعا. ؛أربع فلل مساحة كل منها مائة وتسعة وثلاثون مترا مربعا ومدخل مستقل مع حديقة خارجية، وبلمون، وموقف خاص للسيارة ، وتدفئة، وتكييف مركزي في كل الغرف وتلفون وتلفزيون مزود برسيفر خاص ومطبخ كامل التجهيز؛ يحتوي على ثلاجة وفرن و أدوات المطبخ كاملة.

الشقق: شقة (أوستديو) مساحتها سبعة وخمسون مترا مربعا ؛وتشمل:

مدخل مستقل مع حديقة خارجية، وموقف خاص للسيارة, وبلكون، غرفة معيشة، وغرفة نوم؛ مجهزة بسرير مزدوج أو مفرد مع حمام ومنطقة للطعام، وتدفئة وتكييف مركزي ، وتلفون، وتلفزيون مزود برسيفر خاص، ومطبخ كامل التجهيز؛ يحتوي على ثلاجة، وفرن وأدوات المطبخ كاملة.

بالنسبة للمرافق و الخدمات:مركز طبي مزود بغرفة للطبيب، وغرفة للطوارئ، ومسبح داخلي، ونادي رياضي مجهز بأجهزة رياضية مختلفة، وكذا مكتبة، ومصلى، ومطعم مع تقديم الوجبات والمرطبات لجميع الزوار والنزلاء وجميع الوجبات تعد في المطبخ الكبير كامل التجهيز لتحضير الوجبات الجاهزة، ويستطيع النزلاء الإختيار بين الوجبات في المطعم أو في سكنه، ناهيك عن مصبغة مجهزة بغسالات، ونشافات إليه ، وزد على ذلك قاعات للعب الشطرنج، والورق، وطاولة للزهر، ومشاهدة للتلفزيون، وقاعات داخلية وخارجية للحفلات والمحاضرات والنشاطات المختلفة، وكذلك حدائق خارجية مجهزة بأماكن للجلوس، والإستمتاع بالطبيعة.

أما بالنسبة لكادر الجمعية فيتضمن: المدير العام ، شؤون الموظفين HR، والمحاسب. التمريض :تقدم الجمعية الخدمات التمريضية على مدار ٢٤ ساعه بكل ما يختص بالحالة الصحية للمقيم من أدوية، وعلاجات حيوية ومتابعة المواعيد في المستسفيات، بالاضافة إلى زيارة الطبيب؛ ثلاث مرات اسبوعيا.

الإخصائية النفسية: توفر الجمعية ٱستشارات نفسية، وجلسات إرشادية للمقيم لمساعدته على تقبل وفهم الظروف الحياتية الجديدة، والتعامل الإيجابي معها وتحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية، وتطبيق عدة برامج مثل كيف تؤخر الشيخوخة ونحافظ على شبابنا من خلال تطبيق العاب ذهنية للمقيمين .

الإخصائية الإجتماعية: توفر الجمعية إستشارات إجتماعية للمقيم لمساعدته على تقبل وفهم الظروف الحياتية الجديده، والتعامل معها بشكل إيجابي، و تقبل المكان، وتطبيق برامج و أنشطة داخلية، ورحلات خارجية.

إخصائية التغذية: يتم تقديم الخدمات الغذائية تحت إشراف الإخصائية، وتبعا لحماية خاصة، وحسب الوضع الصحي للمقيم،وكل الكادر يقوم بمساعدة وخدمة المسنين والإهتمام بهم

بالنسبه للنزلاء: ينقسم النزلاء الى قسمين: قسم على حسابه الخاص بوجود مرافقة اولا حسب حاجة النزيل وسم من التنمية الاجتماعية؛ قادر على خدمة نفسه لكن لا مأوى او معيل لهم.

كما و توفر جمعية دارات سمير شما الإقامة المؤقتة والنقاهة الصحيه للمواطنين الأردنيين، وضيوف الأردن من الأقطار الشقيقة، والصديقة مع توفر كافة الخدمات.