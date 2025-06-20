عبر كاميرات المنازل الخاصة .. حيلة إيرانية للتجسس على إسرائيل

وطنا اليوم:مع استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية غير المسبوقة بين البلدين، بدأت إيران تستغل كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة في إسرائيل لجمع معلومات استخباراتية آنية عن خصمها، وفق ما أكدت مصادر إسرائيلية.

وكشفت المصادر أن عمليات التجسس هذه كشفت مشكلة متكررة في هذه الأجهزة كانت ظهرت في صراعات عالمية أخرى، وفق ما نقلته شبكة “بلومبيرغ”، اليوم الجمعة.

تحذير صارم

وكان مسؤول سابق في الأمن السيبراني الإسرائيلي أطل قبل أيام على الإذاعة الإسرائيلية العامة مطلقاً تحذيرا صارما، إذ دعا الإسرائيليين إلى إطفاء كاميرات المراقبة المنزلية أو تغيير كلمة المرور.

وقال رفائيل فرانكو، نائب المدير العام السابق للمديرية الوطنية السيبرانية الإسرائيلية، الذي يدير حالياً شركة Code Blue المتخصصة في أزمات الأمن السيبراني، يوم الاثنين الماضي “نعلم أنه في اليومين أو الثلاثة الماضية، كان الإيرانيون يحاولون الاتصال بكاميرات المراقبة الخاصة لفهم ما حدث ومكان إصابة صواريخهم لتحسين دقتها”.

وكانت المواجهات المستعرة منذ الجمعة الماضي (13 يونيو)، أظهرت ارتفاعا في الهجمات الإلكترونية، حيث أعلنت مجموعة قرصنة مؤيدة لإسرائيل تُعرف باسم Predatory Sparrow، مسؤوليتها عن تعطيل بنك إيراني كبير واختراق بورصة إيران للعملات المشفرة.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أن إسرائيل شنت هجوما إلكترونيا واسع النطاق على البنية التحتية الحيوية للبلاد.

كما أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عشرات “الجواسيس والمتعاملين مع إسرائيل”، خلال الأيام الماضية، وفككت مصانع لتجهيز المسيرات في مناطق عدة من ضمنها العاصمة طهران.