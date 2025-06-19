إدارة الأزمات: لا إجراءات جديدة بشأن المغتربين وضرورة تتبع حركة الطيران

وطنا اليوم:طمأنت الحكومة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين وأبناء الجاليات الأردنية العاملين بالدول الشقيقة في الخليج العربي بأن الأوضاع في المملكة الأردنية الهاشمية آمنة، ومستقرة ويمكنهم قضاء إجازتهم الصيفية في ربوع الوطن، كما كل عام، بتأكيدات على أن الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي إشكاليات، كما أن حركة الطيران مستمرة بين الأردن وكافة دول الخليج العربي من خلال طيران “الملكية الأردنية”.

وبحسب مصدر رسمي فإنه لا إجراءات جديدة بشأن عودة المغتربين الأردنيين من الخارج، خلال فصل الصيف، مؤكدا أن الإجراءات كما هي سواء كان للراغبين بالعودة برا، أو جوا، فهي كما، باستثناء حركة الطيران التي قد تتعرض لبعض الاغلاقات لفترات محددة وقصيرة.

فيما أكد مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات في تصريح ، أنه لا يوجد أي إجراءات جديدة بشأن الأهل المغتربين، فلم يتم استحداث أو صياغة إجراءات جديدة، فهي كباقي الأعوام السابقة، مشددا على الترحيب بهم وطمأنتهم أن الأوضاع في الأردن آمنة ومستقرة.

ولفت الدكتور النعيمات إلى ضرورة تتبع حركة الطيران، إذ تضطر شركات الطيران نظرا للظروف الراهنة لتعليق رحلاتها لبعض الوقت أو لإغلاقات جزئية، وتغيير مواعيد الرحلات، مؤكدا أن “الملكية الأردنية” لم توقف رحلاتها من وإلى دول الخليج العربي، لكن على المغتربين متابعة حالة الطيران فقط، للتأكد من مواعيد الرحلات التي لم يطرأ على جزء كبير منها أي تغييرات.

وأشار الدكتور النعيمات إلى أن عدد من شركات الطيران الأوروبية هي التي أوقفت رحلاتها، مشددا على أن الملكية الأردنية لم توقف رحلاتها، وهي مستمر دون أي تغيير، والأمر يحتاج فقط متابعة حركة الطيران، فالرحلات مستمرة.

ونبّه الدكتور النعيمات إلى أن لا إجراءات جديدة على دخول المغتربين لأرض الوطن، ونأمل أن يتجهوا لقضاء إجازتهم الصيفية في ربوع المملكة، وبمجرد دخولهم للأردن حتما عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة على الجميع منذ بدء الأزمة والتي تضمن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشدد الدكتور النعيمات على أن الأردن آمن، ونأمل أن يصله قريبا كافة المغتربين ولا يوجد أي إشكاليات أو إجراءات جديدة، برا وجوا.