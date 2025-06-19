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صافرات الإنذار تدوي في الأردن لتنبيه المواطنين

27 ثانية ago
صافرات الإنذار تدوي في الأردن لتنبيه المواطنين

وطنا اليوم:دوّت صافرات الإنذار في الأردن، عصر اليوم الخميس، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
وشددت على ضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية أولًا بأول.


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