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بروس ويليس يظهر لأول مرة منذ شهور وسط معركته مع الخرف

دقيقة واحدة ago
بروس ويليس يظهر لأول مرة منذ شهور وسط معركته مع الخرف

وطنا اليوم:شوهد الممثل الأمريكي الشهير ، البالغ من العمر 70 عامًا، مؤخرًا في لوس أنجلوس، في أول ظهور علني له منذ عدة أشهر.
ويأتي هذا الظهور بعد منشور مؤثر على إنستغرام شاركته زوجته إيما هيمينغ ويليس في يوم ، تحدثت فيه عن التحديات الصحية التي يواجهها بسبب مرض الخرف الجبهي الصدغي (FTD) الذي أصابه قبل أكثر من عامين.
وخلال السنوات الأخيرة، ابتعد بروس عن الأضواء، وكانت لمحات نادرة عن حياته تأتي من خلال عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن يوم أمس الثلاثاء بعد الظهر، تم رصد نجم فيلم “داي هارد” وهو بجوله هادئة بسيارته استمرت ساعة في لوس أنجلوس، وكان برفقته حراس شخصيون.
وأثار ظهور بروس تعاطف جمهوره العريض، خاصة وأن ظهوره العام قل بشكل ملحوظ منذ تشخيصه بمرضالجبهي الصدغي في فبراير 2023.
وفي منشور مؤثر على إنستغرام، شاركت إيما صورة مقربة لبروس مع إحدى بناتهما، ووجهت تحية لجميع الآباء الذين يعيشون مع الإعاقات أو الأمراض، وكتبت: “عيد أب سعيد لكل الآباء الذين يعيشون مع الإعاقة أو المرض، والذين يظهرون قدراتهم بطريقتهم، وللأطفال الذين يقفون بجانبهم.”وأضافت أن بروس لا يزال يعلم بناته قيمًا مهمة مثل الصمود، والحب غير المشروط”.
وعلى الرغم من كلماتها الدافئة، اعترفت إيما بأنها شعرت بالحزن الشديد في يوم الأب، معربة عن أملها في أن تكون الأمور مختلفة. وأوضحت أن مثل هذه الأيام الرمزية تثير الكثير من المشاعر، مشيرة إلى أن القبول أصبح جزءًا مهمًا من رحلتها، وقالت: “كما يقول مجتمع مرضى الخرف: ‘هذا ما هو عليه'”.
كذلك، كشف صديق بروس المقرب وكاتب مونلايتينغ غلين غوردون كارون أن بروس لم يعد يتحدث أو يقرأ كما كان يحب سابقًا، لكنه “لا يزال بروس”، في إشارة إلى روحه المرحة التي ما زالت تميزه رغم تدهور صحته.
وعلى مدى مسيرة تمتد لنحو أربعة عقود، ظل بروس ويليس شخصية محبوبة في هوليوود، معروف بأدواره الأسطورية في أفلام مثل بالب فيكشن، ذا سيكث سينس، وأرمجدون وغيرها الكثير


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