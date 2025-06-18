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100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج .. وخطة لإعادتهم على دفعات

دقيقة واحدة ago
100 ألف إسرائيلي عالقون في الخارج .. وخطة لإعادتهم على دفعات

وطنا اليوم:بعد ستة أيام من بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية و إغلاق الأجواء، هبطت أول طائرة رحلة إجلاء إسرائيليين عالقين في الخارج صباح الأربعاء.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الرحلة القادمة من قبرص هبطت صباح الأربعاء في مطار بن غوريون.
ولا يزال أكثر من 100 ألف إسرائيلي عالقين في الخارج.
وزادت سلطة مطارات الاحتلال عدد موظفي مطار بن غوريون لإجلاء المسافرين من المطار بأسرع وقت ممكن.
يُذكر أنه فور بدء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ليلة الخميس/الجمعة، أغلق المجال الجوي الإسرائيلي، وألغيت جميع الرحلات الجوية.
ونتيجة لذلك، ترك أكثر من 100 ألف إسرائيلي في الخارج دون أن يتمكنوا من العودة إلى البلاد
من جانبها، دعت سلطة المطارات الإسرائيلية عبر بيان، المواطنين إلى عدم التوجه إلى مطار بن غوريون لاستقبال الركاب، مؤكدة على “أهمية تقليص مدة البقاء داخل المطار إلى الحد الأدنى الضروري”.
وكانت إسرائيل علقت حركة الطيران في مطار بن غوريون منذ بدء عدوانها على إيران قبل 5 أيام، ما أدى إلى تكدس آلاف الإسرائيليين في الخارج بانتظار رحلات إجلاء.
ومنذ فجر الجمعة الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.
وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وعبرية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في عدوانها على إيران، بالتزامن مع تصريحات ترامب دعا خلالها طهران إلى الاستسلام دون أي شروط، ولوح بإمكانية استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.


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