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ترامب: نحن نسيطر على أجواء إيران ونعرف تماما أين يختبئ المرشد

5 ساعات ago
ترامب: نحن نسيطر على أجواء إيران ونعرف تماما أين يختبئ المرشد

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أصبحت تمتلك “سيطرة كاملة وتامة” على الأجواء الإيرانية، مشيدًا بتفوق الصناعات العسكرية الأميركية على الأنظمة الدفاعية الإيرانية.
وفي منشور له على منصته “تروث سوشيال”، كتب ترامب: “لدينا الآن سيطرة كاملة وتامة على السماء فوق إيران. إيران تمتلك أنظمة تتبع جوي ومعدات دفاعية جيدة وبكميات كبيرة، لكنها لا تُقارن بالمعدات الأميركية المصنوعة والمُصممة داخل الولايات المتحدة”.
وأضاف: “لا أحد يفعل ذلك أفضل من الولايات المتحدة الأميركية”.
وكتب ترامب: “نعرف تماما مكان اختباء ما يُسمى المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، ولكنه آمن هناك – لن نقضي عليه، على الأقل ليس في الوقت الحالي”.
وأضاف: “لكننا لا نريد إطلاق صواريخ على المدنيين أو الجنود الأمريكيين. صبرنا ينفد. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!”.
وفي منشور منفصل قال ترامب: “الاستسلام غير المشروط”.
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، منذ فجر الجمعة الماضي، حيث تتواصل الضربات المتبادلة لليوم الخامس على التوالي، ما يثير مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى صراع إقليمي شامل.


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