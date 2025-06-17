الحياري: مخزون آمن لدى المصفاة والشركة تنفذ خطة تشغيلية متكاملة لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن الشركة تعمل وفق خطة تنفيذية منبثقة عن استراتيجيتها الشاملة لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية ومواجهة كافة الاحتمالات.

وأشار المهندس الحياري، في بيان صحفي، إلى أن هذه الخطة تضمن استمرارية العمليات التشغيلية بكفاءة عالية في جميع مرافق الشركة، بما يعزز دور المصفاة كمكون أساسي في منظومة الطاقة الوطنية.

وأوضح الحياري أن الخطة التنفيذية تتضمن تنظيم آليات العمل في مصفاة الزرقاء ومرافق الشركة في العقبة، بما يضمن الجاهزية الكاملة لتزويد السوق المحلي دون انقطاع، حتى في الظروف الاستثنائية.

وأشار إلى أن المصفاة تحتفظ بمخزون تشغيلي كافٍ في موقعها في الزرقاء، إضافة إلى الكميات المخزنة لدى محطات الشركات التسويقية، ويتم تحديث هذه الكميات بشكل يومي لضمان تدفق آمن ومستقر للمشتقات النفطية إلى مختلف مناطق المملكة.

وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي، أكد الحياري أن الشركة تدير كميات استراتيجية من البنزين بصنفيه، والديزل، والكاز، ووقود الطائرات، والغاز البترولي المسال، وزيت الوقود، والإسفلت، يتم الاحتفاظ بها في مرافق الشركة في العقبة وخزانات المصفاة، ولا يُستخدم هذا المخزون إلا عند الحاجة القصوى، ما يجعله داعمًا حيويًا للاستقرار الطاقة في المملكة.

وشدد الحياري على أن المصفاة تضع في مقدمة أولوياتها خدمة الاقتصاد الوطني، وتحرص على تلبية الطلب المحلي بكل موثوقية، انطلاقًا من سجل طويل من الإنجازات والالتزام، مؤكداً أن الخطة التنفيذية الحالية تعكس جاهزية عالية واستعداداً كاملاً لضمان تزويد مستقر وآمن يلبي احتياجات السوق المحلي في جميع الظروف.