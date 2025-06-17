سقوط مسيرة في عجلون بمنطقة غير مأهولة بالسكان ولا إصابات

وطنا اليوم:سقطت صباح اليوم الثلاثاء مسيرة في منطقة تقع مقابل جامعة عجلون الوطنية في منطقة غير مأهولة بالسكان دون حدوث أي إصابات بشرية أو مادية .

وفور سقوط المسيرة هرعت الجهات المعنية من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الى مكان سقوطها لتأمين المواطنين وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم والتعامل مع الحادثة .