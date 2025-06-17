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سقوط مسيرة في عجلون بمنطقة غير مأهولة بالسكان ولا إصابات

17 يونيو 2025
سقوط مسيرة في عجلون بمنطقة غير مأهولة بالسكان ولا إصابات

وطنا اليوم:سقطت صباح اليوم الثلاثاء مسيرة في منطقة تقع مقابل جامعة عجلون الوطنية في منطقة غير مأهولة بالسكان دون حدوث أي إصابات بشرية أو مادية .
وفور سقوط المسيرة هرعت الجهات المعنية من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الى مكان سقوطها لتأمين المواطنين وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم والتعامل مع الحادثة .


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