الحاج توفيق: مخزون الأردن الغذائي آمن والقطاع الخاص قادر على مجابهة الأزمات

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، الثلاثاء، إن القلق مشروع للمواطن في ظل الإشاعات والتقارير المفبركة بسبب الوضع الراهن في المنطقة.

وأضاف الحاج توفيق ، أنه الأصل المواطن يثق بدولته ومؤسساته وما يصدر عنها، وأن لا يتجه لاستقاء المعلومات من مواقع التواصل لاجتماعي بشأن توفر الأغذية من عدمه في الأسواق.

وأوضح أن الأردن يستورد أكثر 450 ألف حاوية خلال العام، أكثر من نصفها يأتي من باب المندب، ولم يتأثر طوال المدة الماضية من التصعيد بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل.

وأشار الحاج توفيق إلى أن مخزون الأردن آمن ولا يوجد أي ارتفاع على أسعار السلع الآن.

وأكد أن الغرفة ترصد كل ساعة هذا الموضوع، ولم تُبلغ حتى الآن بأي شيء بهذا الخصوص، مستدركا أن القطاع الخاص في الأردن قوي وقادر على مجابهة الأزمات.

وشدد الحاج توفيق على عدم وجود إقبال زائد أو حالات شراء غير مبرر في الأسواق.

وبحسب الحاج توفيق، فإن ثقة المواطنين كبيرة بالمؤسسة العسكرية في الأردن، وهذا ما يجعلهم مطمئنين.