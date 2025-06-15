زين تستكمل زراعة 600 شجرة حُرجية ومُثمرة في مدينة الحُسين للشباب

وطنا اليوم:انطلاقاً من استراتيجيتها في إدارة الاستدامة 2020-2025 والتزامها المتواصل بتعزيز الغطاء الأخضر في المملكة ودعم الجهود الوطنية في التصدي لتحديات التغير المناخي؛ نظّمت شركة زين الأردن عدداً من الفعاليات التطوعية لزراعة أشجار تنوعت ما بين حرجية ومُثمرة في مدينة الحُسين للشباب، وصل عددها إلى 600 شجرة.

وأُقيمت الفعاليات بمشاركة عدد من موظفي شركة زين الأردن، ومتطوعي مجموعة مالكي دراجات هارلي في الأردن “Harley Owners Group” HOG “، ومجموعة مالكي دراجات فيسبا في الأردن (Vespa Jordan Riders)، وبحضور مدير عام مدينة الحسين للشباب بسّام الخلايلة، إذ تُجسّد مُبادرات زين البيئية -التي تعمد الشركة على إقامتها باستمرار- حِرصها على تحقيق أثر إيجابي مُستدام عبر مُساهمتها بزيادة الرقعة الخضراء من خلال دعم المشاريع الخضراء التي تساهم في إعادة التوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تعكس التزامها بالمسؤولية البيئية الذي أخذته على عاتقها منذ تأسيسها بتعزيز التكامل بين الاستدامة البيئية والاقتصادية، كما وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعيها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي ونشره بين أفراد المجتمع الأردني وتشجيعهم على تبنّي الممارسات الصديقة للبيئة لضمان مستقبل مُستدام للأجيال القادمة.

وبلغ إجمالي عدد الأشجار التي زرعتها الشركة حتى الآن ضمن مبادراتها البيئية في مختلف محافظات ومناطق المملكة 18,250 شجرة. وتواصل زين جهودها المتواصلة لحماية البيئة من خلال إبرام شراكات فعّالة مع جهات محلية، أبرزها اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتمويل مشروع استدامة شجرة “الملول” – الشجرة الوطنية للأردن – في محمية غابات اليرموك. وقد شملت جهود الشركة إعادة تأهيل جزء من المحمية وتحسين حالة الأشجار المتدهورة، من خلال تمويل المشروع وتوفير أشجار الملول، إلى جانب تخصيص مساحة داخل المحمية باسم “زين” وزراعتها بـ 250 شجرة. كما تساند زين مزارعي الأردن الأقل حظاً عبر مشاركتها في مشروع “القافلة الخضراء” مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة، من خلال دعم أصحاب الأراضي الزراعية غير المستغلة بسبب الظروف الاقتصادية، بهدف توفير دخل مستدام لهم وتمكينهم اقتصادياً. وقد بلغ عدد المزارعين المستفيدين من دعم الشركة 55 مزارعاً. وتستمر زين أيضاً في زراعة غابتها الخاصة الواقعة في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش بشكل دوري، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج.