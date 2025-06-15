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الداخلية وشركة “جت” تطلقان خدمة الحجز الإلكتروني لمسافري جسر الملك حسين

دقيقتان ago
الداخلية وشركة “جت” تطلقان خدمة الحجز الإلكتروني لمسافري جسر الملك حسين

وطنا اليوم:تنطلق، اعتبارا من الاثنين الموافق 23 حزيران الحالي، خدمة حجز المسافرين على جسر الملك حسين من خلال الحجز الإلكتروني فقط، عبر منصة حجز متخصصة أُعدّت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يحقق أفضل السبل لتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدّمة على جسر الملك حسين.
وبيّـن الرئيس التنفيذي لجت لنقل الركاب خالد اللحام، أن المنصة ستكون متاحة للحجز اعتباراً من التاريخ المحدد فقط، ولن يتم قبول أي حجوزات ورقية بعد ذلك التاريخ، بهدف تسهيل الإجراءات على المسافرين والمشغّلين، وضمان سلاسة إدارة التنقل وفق الأوقات والأعداد المخصصة لكل حركة، وتماشيا مع التوجهات البيئية للشركة بتقليل استخدام الورق.
وتتيح هذه الخدمة الجديدة خيارات الحجز المتعددة لأوقات السفر والدفع المسبق، بما يسهم في منع أي ازدحامات أو إرباك في أيام السفر المحددة للعملاء.
ودعا اللحام الراغبين في السفر عبر الجسر إلى متابعة صفحات الشركة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني أو بالاتصال المباشر على مركز خدمة العملاء للشركة، للتعرف على التفاصيل وطرق الحجز، مشيرا إلى أن هذه الخدمة لن تُحدث أي تغيير في مواعيد أو إجراءات السفر، ولن يطرأ أي تعديل على أسعار التذاكر.


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