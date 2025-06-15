إسرائيل تحذر الإيرانيين قرب المفاعلات النووية : أخلوا منازلكم فورا

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أوامر إخلاء لجميع المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران، وفق ما أعلنه المتحدث باسمه.

ووجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال، تحذيراً بالفارسية لسكان إيران المتواجدين قرب مصانع الأسلحة من أجل إخلاء منازلهم، داعياً إياهم إلى مغادرة هذه المناطق فوراً حتى إشعار آخر.

كما أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال تحذيراً بالإخلاء للإيرانيين المقيمين بالقرب من المفاعلات النووية في إيران

وكانت إسرائيل قد شنت الجمعة هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة “نطنز” ومقرات تابعة للحرس الثوري في طهران وأصفهان، ما أسفر عن مقتل قادة عسكريين كبار وعدد من العلماء النوويين، في محاولة لمنع طهران من تحقيق مزيد من التقدم نحو امتلاك أسلحة نووية.

وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل

ولليوم الثالث على التوالي، تبادلت كل من إسرائيل وإيران الضربات الصاروخية والمسيرات، وسط تنامي المخاوف الدولية، والدعوات لضبط النفس والعودة إلى الحوار.

فقد شن الجانب الإيراني، اليوم الأحد، هجمات على مناطق عدة في تل أبيب، بينها معهد وايزمن للعلوم في برحوفوت، وبات يام.

وأوضح الحرس الثوري أنه استخدم الصاروخ الباليستي الموجه التكتيكي ذا الوقود الصلب “الحاج قاسم”، في إحدى ضرباته اليوم.

كما أضاف أن الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنية التحتية للطاقة في إسرائيل، ومنشآت لإنتاج وقود الطائرات المقاتلة. وحذر الحرس الثوري من أن الهجمات ستكون “أشد وطأة” إذا واصلت إسرائيل اعتداءاتها.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الدمار كبير في بات يام جنوبي تل أبيب، وسط انقطاع للكهرباء. وأعلن رئيس بلدية بات يام تضرر 61 مبنى.

بينما أكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 35 شخصا كانوا تحت الأنقاض. وأضاف أن الأيام المقبلة ستكون صعبة.

مقتل 14

من جهتها، أشارت مصادر طبية إسرائيلية إلى مقتل 14 شخصا، وإصابة 245 آخرين جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية وأصيب 100 آخرون في هجوم صاروخي “في المنطقة الوسطى”، و 37 شخصا في المنطقة الشمالية.