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الحوثي: ضربنا مواقع حساسة في يافا بالتنسيق مع الإيرانيين

29 ثانية ago
الحوثي: ضربنا مواقع حساسة في يافا بالتنسيق مع الإيرانيين

وطنا اليوم:قال الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع إنهم نفذوا عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية حساسة في منطقة يافا المحتلة.
وأضاف سريع في تصريحات أدلى بها صباح اليوم الأحد، أن العملية تناسقت مع العمليات التي نفذها الجيش الإيراني.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيل تتعرض لهجوم مركب بصواريخ من إيران واليمن وطائرات مسيّرة.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية، أن إطلاق الصواريخ من إيران واليمن تم تنسيقه مع وصول أسراب من المسيّرات إلى منطقة تل أبيب الكبرى.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيّرات والصواريخ.
من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت عملية اغتيال في اليمن. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول، “إذا نجحت العملية في اليمن فستكون بالغة الأهمية”.
ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل حاولت اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة الحوثيين محمد عبد الكريم الغماري.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أنه إذا نجحت الضربة في اليمن فالأمر دراماتيكي حسب وصفه.
وجاء الهجوم الجديد في وقت أعلن فيه زعيم أنصار الله الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، تأييده الرد الإيراني على إسرائيل، متوعدا تل أبيب بـحرب مفتوحة ومستمرة. جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة مساء أمس السبت.


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