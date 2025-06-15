الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة الحموري

وطنا اليوم:عقدت الهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة اجتماعها اليوم السبت الموافق 14/6/2025 في مقر الجمعية، بحضور جميع اعضائها ، حيث تم عرض ومناقشة التقرير الإداري والمالي والمصادقة عليهما، إلى جانب انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الجمعية الدكتور نائل المصالحة تقريراً مفصلاً عن أداء الهيئة الإدارية خلال الدورة السابقة، استعرض فيه أبرز إنجازات الجمعية، والتي شملت تعزيز مكانتها كممثل رئيسي للمستشفيات الخاصة في الأردن، والعمل على معالجة ملف الديون الليبية المتراكمة، والترويج للسياحة العلاجية عبر تطوير منصة “سلامتك”، بالإضافة إلى مشاركة الجمعية الفاعلة في المؤتمرات والمعارض الدولية المتخصصة وتمثيل أعضائها في مختلف المجالس واللجان.

وأبرز التقرير كذلك مساهمة الجمعية في حملات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة.

وتم انتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف لجنة الانتخابات المكوّنة من الدكتور حازم النسور والدكتور إبراهيم الطراونة والدكتور إبراهيم العتوم وبحضور مندوب وزارة التنمية الاجتماعية صالح العواملة.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كتلة الإنجاز بجميع مقاعد مجلس ادارة الجمعية والمكونة من:

• المستشفى التخصصي

• مستشفى إربد التخصصي

• مستشفى الأردن

• مستشفى الرشيد

• المستشفى الإسلامي

• المستشفى الإيطالي

• مستشفى ماركا التخصصي

وعقب انتهاء الانتخابات، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول، حيث تم اختيار الدكتور فوزي الحموري، مدير عام المستشفى التخصصي، رئيساً لمجلس إدارة الجمعية

والدكتور وصفي الرشدان، مدير عام مستشفى إربد التخصصي، نائباً للرئيس

و الدكتور محمد الذنيبات، مدير عام المستشفى الإسلامي، أميناً للسر

والسيد رفعت المصري، مدير عام مستشفى الرشيد، أميناً للصندوق

وضمت عضوية المجلس أيضاً: الدكتور عبدالله البشر مدير عام مستشفى الأردن.

والدكتور خالد شماس، مدير عام المستشفى الإيطالي

والدكتور باسل المشهراوي، مدير عام مستشفى ماركا التخصصي

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الجمعية بمواصلة العمل الدؤوب لتعزيز مكانة القطاع الصحي الأردني الخاص محليًا وإقليميًا، وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة.