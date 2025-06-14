بيان صادر عن اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني

وطنا اليوم – طالع شباب حزب الميثاق الوطني في اليومين المنصرمين بعض الابواق التي تهاجم الاردن ومواقفه بعد ما شاهدناه من ضرب اسرئيل الى منشات ايرانيه والرد الايراني.

وتنطح زمره مارقة من خلال ابواقها الإعلامية لمحاولة النيل من مواقفنا الاردنية العظيمة التي قدمها الاردنيين وما زال يقدمها لاشقاءنا في فلسطين وغزه وهذه المواقف اتت تجسيداً لمواقف القيادة الهاشمية المظفرة والتي عملت على تجنيب المنطقه ويلات الدمار منذ ما قبل 7 اكتوبر .

ولكن نشاهد ونراقب بأن كل ما حدث شي بالاقليم يظهر علينا زمرة معروف لدينا ثمنها البخس لمهاجمة الأردن ومواقفه التي سبقت كل المواقف بالافعال وليس بشعرات من خلف الشاشات.

وهنا ويؤكد شباب الميثاق الوطني بأننا لن نسمح لأي كان أن يشكك بمواقفنا أو ينال بما قدمناه للأمة العربية والقضية الفلسطينية على مر العصور, أي كان سواء بالداخل الأردني، او يهرف من خارج اسوار الوطن، سنكون له بالمرصاد مدافعين عن الأردن العظيم ومواقفه التي لا يجروء أي كان أن يشكك بها.

هذا ونناشد الشعب الأردني العظيم أن نكون اليوم حول قيادتنا العظيمة وجيشنا المغوار وأجهزتنا الأمنية اليقظة حامية ليل الأردنيين وينعم شعبنا بإشراقة شمسه على أرضه.

حمى الله الوطن وقيادته المظفرة وجشنا العربي وأجهزتنا الأمنية.