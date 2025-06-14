عمان الأهلية تنظم حملة للتبرع بالدم

وطنا اليوم-نظّمت اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع في جامعة عمان الأهلية، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة ودائرة الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم بالتنسيق مع مديرية بنك الدم / وزارة الصحة.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من طلبة الجامعة، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، الذين بادروا إلى التبرع بالدم دعماً للجهود الوطنية في تعزيز مخزون بنك الدم، وتأكيداً على دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز قيم التعاون والتكافل.

وقد لاقت الحملة إقبالاً لافتاً، عكس روح الانتماء والمسؤولية الاجتماعية التي يتحلى بها مجتمع الجامعة، وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة الجامعة السنوية لتعزيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية الهادفة.