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جامعة فيلادلفيا تعقد محاضرة توعوية لطلبتها حول الأمن السيبراني

30 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا تعقد محاضرة توعوية لطلبتها حول الأمن السيبراني

وطنا اليوم-انطلاقًا من حرص جامعة فيلادلفيا على توعية طلبتها بالاستخدام الآمن للتقنيات الإلكترونية وسبل الحماية من الهجمات السيبرانية، نظّمت عمادة شؤون الطلبة، من خلال نادي التحالف الأكاديمي، محاضرة توعوية بعنوان: “التقنية تخدمك… لكن من يحميك؟”، وذلك بالتعاون مع مركز عمليات الأمن السيبراني في مديرية الأمن العام.

قدّم المحاضرة مدير المركز الرائد محمد الجراح، حيث استعرض أهمية الأمن السيبراني، مشيرًا إلى دور المركز كجهة رسمية تسعى إلى تطوير منظومة الأمن السيبراني في المملكة. كما ركز على ضرورة رفع الوعي لدى فئة الشباب بمخاطر الفضاء السيبراني وأساليب الحماية الشخصية والرقمية.

بدوره، قدّم رئيس نادي التحالف الأكاديمي الطالب عبيدة أبو شريفة شرحًا تفصيليًا حول أنشطة النادي، وآليات الانتساب والمشاركة فيه، موضحًا أن الهيئة الإدارية وضعت قنوات واضحة لتفعيل مشاركة جميع الطلبة في برامجه المتنوعة.

و ثمّن عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، الجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية، ووجّه شكره للمحاضر ولكافة المشاركين والمنظمين، مؤكدًا دعم العمادة المستمر للأندية الطلابية، وحرصها على تعزيز دورها في تنمية مهارات الطلبة وبناء وعيهم، داعيًا الجميع إلى الانخراط في الأنشطة اللامنهجية التي تسهم في إعداد جيل واعٍ ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام الندوة، قدّمت عمادة شؤون الطلبة كتاب شكر وتقدير إلى مدير مركز الأمن السيبراني في مديرية الأمن العام، تقديرًا لجهودهم في تمكين الشباب وتعزيز فهمهم للتحديات الأمنية الحديثة وأهمية الأمن السيبراني في الحياة الأكاديمية والمهنية.


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