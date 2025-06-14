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باحثون من صيدلة فيلادلفيا يستعرضون أحدث أبحاثهم في ندوة علمية في مجال الصيدلة

4 دقائق ago
باحثون من صيدلة فيلادلفيا يستعرضون أحدث أبحاثهم في ندوة علمية في مجال الصيدلة

وطنا اليوم-شارك رئيس قسم كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا الدكتور محمد بيان، والأستاذ الدكتور بالاكومار شاندراسيكاران، في ندوة بحثية عقدت في رحاب جامعة الإسراء، حيث قدّما محاضرة علمية تناولت آخر المستجدات في أبحاثهم بمجال الصيدلة

وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من رؤية جامعة فيلادلفيا في التميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وحرصها على تعزيز التواصل الأكاديمي وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات البحثية على المستويين المحلي والدولي

وتناولت الندوة عرضًا ومناقشة حول استخدام تقنيات متقدمة في تصنيع المستحضرات الصيدلانية وتطويرها، مسلطة الضوء على أهمية الابتكار في تحسين فعالية وجودة المنتجات الدوائية

وفي ختام الندوة، وجّه الدكتور محمد بيان شكره وتقديره للجنة المنظمة وعميد كلية الصيدلة في جامعة الإسراءالأستاذ الدكتور نهاد أيوب، على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال. كما أعرب عن امتنانه لجامعة فيلادلفيا وكلية الصيدلة لدعمهما المتواصل وتشجيعهما الدائم للبحث العلمي والمشاركة الفاعلة في المحافل الأكاديمية


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