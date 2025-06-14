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فرقة كورال جامعة فيلادلفيا تشارك في احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في جامعة الطفيلة التقنية

23 ثانية ago
فرقة كورال جامعة فيلادلفيا تشارك في احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في جامعة الطفيلة التقنية

وطنا اليوم-شاركت فرقة كورال جامعة فيلادلفيا مؤخرًا في احتفالات عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، التي أقيمت في جامعة الطفيلة التقنية، وقدّمت الفرقة بقيادة مدربة النشاط الموسيقي في جامعة فيلادلفيا رولا نصر، مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية التي أضفت طابعًا فنيًا وطنيًا على أجواء الاحتفال  

وجسدت مشاركة الكورال روح الانتماء والولاء للوطن وللقيادة، وأكدت على الدور الثقافي والفني الذي تلعبه الجامعة في تعزيز الهوية الوطنية من خلال الفنون

وتأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام جامعة فيلادلفيا بدعم المواهب الطلابية، والانخراط الفعّال في الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بما يعكس التزامها برسالتها في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الوطنية من خلال الأنشطة اللامنهجية


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