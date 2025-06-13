تعليمات للمواطنين حال سقوط أجسام غريبة من الجو أو سماع صفارات الإنذار

وطنا اليوم:نشر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تعليمات للمواطنين في حال سقوط “أجسام غريبة” من الجو، أو سماع صفارات الإنذار.

ودعا المركز، في منشور صباح اليوم الجمعة، إلى الابتعاد عن المنطقة في حال سقوط أجسام غريبة من الجو فورا والبقاء على مسافة آمنة من موقع السقوط، وعدم الاقتراب من الجسم الغريب، لاحتمالية احتوائه على مواد متفجرة أو خطرة.

وحضّ على عدم محاولة اللمس أو التحريك لأي جزء من الجسم الغريب، والاتصال الفوري برقم الطوارئ (911) لإبلاغ الجهات المختصة.

كما دعا إلى عدم التجمهر في منطقة الحدث لتمكين الأجهزة المختصة من الوصول للمكان، وتجنب تصوير موقع السقوط أو نشر أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والتحقق من سلامة أفراد الأسرة وطمأنتهم، وتجنب استخدام الهاتف إلا للحالات الضرورية فقط، لتفادي ازدحام شبكة الاتصالات.

– حال سماع صافرات الإنذار –

كما دعا المركز في حال تواجد الشخص في منزل أو مبنى إلى الابتعاد عن النوافذ لضمان الحماية من أي شظايا، وعدم استخدام المصاعد عند سماع صافرات الإنذار، تجنباً لخطر انقطاع التيار الكهربائي

ودعا إلى الاتصال فوراً على رقم الطوارئ 911 في حال وجود إصابات أو أضرار مؤكدا عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة وأخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والمحافظة على الهدوء وتجنب الذعر

كما دعا لاستخدام الهاتف للحالات الضرورية فقط لتجنب ازدحام شبكة الاتصالات