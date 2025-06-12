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أمين عام وزارة التربية والتعليم تتفقد مدارس في لواء الجامعة

دقيقة واحدة ago
أمين عام وزارة التربية والتعليم تتفقد مدارس في لواء الجامعة

وطنا اليوم:تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة اليوم الخميس عددًا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.
وأعلنت الشخاترة خلال زيارتها لمدرسة أبو مرهف الأساسية بحضور مدير التربية والتعليم للواء الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشوابكة وبتوجيهات من وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إخلاء المدرسة وهي آخر مدرسة مستأجرة في اللواء وتأمين طلبة المنطقة بمدرسة بديلة؛ وبذلك تصبح مديرية تربية لواء الجامعة أول مديرية على مستوى المملكة تخلو من المباني المدرسية المستأجرة.
كما تابعت الشخاترة خلال جولتها التفقدية في مدارس اللواء جاهزية قاعات الثانوية العامة من حيث البنية التحتية والتجهيزات المناسبة، وتفقدت في زيارتها لمدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات أعمال الصيانة الضرورية وجاهزيتها قبيل بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة .
وبحثت الشخاترة خلال جولتها في منطقة شفا بدران التابعة للواء الجامعة إمكانية استثمار الأراضي والمنشآت المملوكة لوزارة التربية والتعليم لبحث ٱليات تخفيف اكتظاظ الطلبة في مدارس المنطقة الحالية من خلال التوسع في الإضافات الصفية أو إنشاء أنوية مدارس جديدة .
ورافقها خلال الجولة التفقدية كذلك مدير مديرية الاملاك والاستثمار في إدارة الأبنية والمشاريع الدولية خلف الحباشنة/ ورئيس قسم الأبنية في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة المهندس سفيان أبو صافي.


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