زيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر الأردن ترفع حاويات الترانزيت في ميناء العقبة 127%

وطنا اليوم:شهدت مختلف أنشطة موانئ العقبة نمواً ملحوظاً خلال شهر أيار الماضي، الأمر الذي يعكس تعافي قطاع النقل البحري وزيادة فعاليته في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية عبر الأردن، لا سيما من خلال ميناء العقبة.

سجل عدد بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 54.3%، حيث بلغ 250 باخرة حتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ 162 باخرة خلال الفترة ذاتها من 2024.

كما ارتفعت المناولة الإجمالية للحاويات بنسبة 26.1%، إذ بلغت 387,891 حاوية نمطية مقارنة بـ 307,697 حاوية.

وحول تفاصيل حركة الحاويات في ميناء العقبة؛ ارتفعت الحاويات الواردة الممتلئة بنسبة 22.0% إلى 194,859 حاوية، مقارنة بـ 159,735 حاوية، وارتفعت الحاويات الصادرة الممتلئة بنسبة 9.6%، حيث بلغت 43,164 حاوية مقارنة بـ 39,392 حاوية.

أما حاويات الترانزيت، فقد قفزت بنسبة 127.7% إلى 17,654 حاوية، مقابل 7,754 حاوية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة نقل البضائع إلى سوريا عبر العقبة.

تغيرات في حركة البضائع والصادرات

وفي السياق، انخفضت صادرات الأردن من الفوسفات بنسبة 9.1%، حيث بلغت 2,575,322 طنا حتى نهاية أيار 2025، كما انخفضت صادرات البوتاس بنسبة 3.4%، لتصل إلى 958,055 طنا.

وارتفعت واردات المملكة من مادة الحديد بنسبة 48%، لتصل إلى 277,077 طنا مقارنة بـ 187,253 طنا في 2024.

ارتفاع كبير جداً في حركة السيارات

سجلت حركة واردات وصادرات السيارات عبر ميناء العقبة نمواً لافتاً للنظر بلغت نسبته 81.8%، بإجمالي قدره 35,277 سيارة حتى نهاية شهر أيار 2025.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد من السوق السورية، بالإضافة إلى عودة تشغيل خطوط سفن الرورو (ROLL-ON/ROLL-OFF) إلى الميناء بعد فترة انقطاع طويلة نتيجة تداعيات أزمة البحر الأحمر.

وشهد ميناء العقبة رسو 36 باخرة متخصصة بنقل السيارات حتى نهاية شهر أيار، مقارنة بـ 25 باخرة خلال الفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس تعافي هذا النمط من النقل البحري.

واستقبل الميناء خلال شهر أيار الباخرة الحديثة AICC HUANGHU، إحدى أحدث سفن نقل السيارات في العالم والمعروفة بكونها صديقة للبيئة، حيث يُتوقع أن تُدرج العقبة ضمن رحلاتها الدورية، مما يعزز من مكانة الميناء كمحطة إقليمية مهمة لحركة المركبات.

انتعاش في حركة الركاب والسياحة البحرية

شهدت حركة الركاب عبر ميناء العقبة ارتفاعاً بنسبة 34.5%، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين 136,649 راكباً.

كما سجلت حركة البواخر السياحية عودة ملحوظة، إذ بلغ عدد السياح القادمين عبر البحر 13,130 سائحاً، مقارنة بـ529 سائحاً فقط في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة قياسية بلغت 2,382%. ويُعزى هذا النمو إلى إدراج العقبة ضمن محطات الرحلات السياحية لسفينة “أرويا” بين شواطئ البحر الأحمر.

وأوضح الأمين العام لنقابة ملاحة الأردن محمد الدلابيح أن الارتفاع الملحوظ في حركة الإنترانزيت يعود إلى تزايد الطلب على البضائع الواردة إلى السوق السورية عبر ميناء العقبة، إلى جانب النمو الكبير في حركة السيارات، الذي يعكس الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية المجاورة.

وأشار إلى أن الزيادة في أعداد الركاب خلال الأشهر الماضية تعود إلى دخول باخرة جديدة إلى أسطول شركة الجسر العربي للملاحة، وما تبع ذلك من نشاط تشغيلي وتجاري متصاعد للشركة، مما أسهم في رفع القدرة الاستيعابية وتحسين الخدمة المقدمة للمسافرين.

وأكد الدلابيح أن الفرص المتاحة حالياً في السوق السورية تمثل نافذة استراتيجية يجب استثمارها بفعالية، نظراً لما تحققه من أثر مباشر في تحفيز قطاع الشحن والخدمات اللوجستية داخل المملكة.

وشدّد على أن ميناء العقبة أثبت جاهزيته الفنية واللوجستية في مواكبة هذا النمو، بفضل تكامله مع شبكة النقل الإقليمي وتوفّر البنية التحتية القادرة على تلبية الطلب المتزايد.