البترا.. وقفة احتجاجية لأصحاب صهاريج المياه لعدم توفر آبار مرخصة

وطنا اليوم:نفذ أصحاب صهاريج المياه في لواء البترا وقفة احتجاجية، وذلك لعدم توفر آبار مياه مرخصة وصالحة للشرب للتزود منها، مشيرين إلى أن قانون الصحة العامة بات يلزمهم بالتعبئة من هذا النوع من الآبار، وأنه يتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.

وأوضحوا أن أصحاب الصهاريج كانوا يتزودون من آبار متعددة، إلا أن القانون بات يلزمهم بالتزود من آبار مرخصة وصالحة للشرب، وهذا مالم يوفر في المنطقة، ما حدا بهم إلى التوقف عن العمل.

وقال علي النعيمات أحد أصحاب الصهاريج، إنه وفي ظل هذا الإجراء فإن الصهاريج لم تعد قادرة على العمل بتاتاً، لأنه لا يوجد أي بئر مرخص صالح للشرب يمكن التزود منه.

وأضاف النعيمات، أن هذا الحال حدا بأصحاب الصهاريج إلى عدم الايفاء بالتزاماتهم تجاه المنشآت المختلفة والقطاع السياحي وكذلك المواطنين.

وأتفق معه رجائي الفرجات أحد سائقي الصهاريج، الذي أكد أنه يتوجب على الجهات المعنية العمل وبشكل عاجل على توفير بئر مرخص صالح للشرب لغايات تزويد الصهاريج منه وسد احتياجات المنطقة من المياه.

من جانبه أقر متصرف لواء البترا سطام المجالي بعدم وجود أي بئر مرخص صالح للشرب في مناطق محافظة معان، مشيراً إلى أن وزير الداخلية قام بمخاطبة وزير المياه، من أجل ترخيص بئر صالح للشرب في محافظة معان، من أجل حل مشكلة تزويد الصهاريج.

وجاءت هذه المخاطبة بحسب المجالي، بناء على توصيات مسبقة عدة من قبل متصرفية لواء البترا.

وأشار المجالي إلى أنه ولحل هذه المشكلة مؤقتاً، فقد تم تأمين أصحاب الصهاريج بالماء من خلال بيعهم من الآبار التابعة لوزارة المياه، وذلك في ظل الطلب المتزايد على الماء في البترا ذات الخصوصية السياحية، ومن أجل سد حاجة الأهالي والمنشآت العاملة في المنطقة والسياح.