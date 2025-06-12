بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

البترا.. وقفة احتجاجية لأصحاب صهاريج المياه لعدم توفر آبار مرخصة

23 ثانية ago
البترا.. وقفة احتجاجية لأصحاب صهاريج المياه لعدم توفر آبار مرخصة

وطنا اليوم:نفذ أصحاب صهاريج المياه في لواء البترا وقفة احتجاجية، وذلك لعدم توفر آبار مياه مرخصة وصالحة للشرب للتزود منها، مشيرين إلى أن قانون الصحة العامة بات يلزمهم بالتعبئة من هذا النوع من الآبار، وأنه يتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.
وأوضحوا أن أصحاب الصهاريج كانوا يتزودون من آبار متعددة، إلا أن القانون بات يلزمهم بالتزود من آبار مرخصة وصالحة للشرب، وهذا مالم يوفر في المنطقة، ما حدا بهم إلى التوقف عن العمل.
وقال علي النعيمات أحد أصحاب الصهاريج، إنه وفي ظل هذا الإجراء فإن الصهاريج لم تعد قادرة على العمل بتاتاً، لأنه لا يوجد أي بئر مرخص صالح للشرب يمكن التزود منه.
وأضاف النعيمات، أن هذا الحال حدا بأصحاب الصهاريج إلى عدم الايفاء بالتزاماتهم تجاه المنشآت المختلفة والقطاع السياحي وكذلك المواطنين.
وأتفق معه رجائي الفرجات أحد سائقي الصهاريج، الذي أكد أنه يتوجب على الجهات المعنية العمل وبشكل عاجل على توفير بئر مرخص صالح للشرب لغايات تزويد الصهاريج منه وسد احتياجات المنطقة من المياه.
من جانبه أقر متصرف لواء البترا سطام المجالي بعدم وجود أي بئر مرخص صالح للشرب في مناطق محافظة معان، مشيراً إلى أن وزير الداخلية قام بمخاطبة وزير المياه، من أجل ترخيص بئر صالح للشرب في محافظة معان، من أجل حل مشكلة تزويد الصهاريج.
وجاءت هذه المخاطبة بحسب المجالي، بناء على توصيات مسبقة عدة من قبل متصرفية لواء البترا.
وأشار المجالي إلى أنه ولحل هذه المشكلة مؤقتاً، فقد تم تأمين أصحاب الصهاريج بالماء من خلال بيعهم من الآبار التابعة لوزارة المياه، وذلك في ظل الطلب المتزايد على الماء في البترا ذات الخصوصية السياحية، ومن أجل سد حاجة الأهالي والمنشآت العاملة في المنطقة والسياح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:47

سوريا تُحدد موعد افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق

14:36

الإفراج عن فتاة أساءت لمنتخب العراق.. وعقوبة كبيرة تنتظرها

14:00

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات في جميع مراكز الخدمات الحكومية

13:52

وزارة الأشغال تستجيب بسرعة وتضع إشارات تحذيرية على طريق الموجب لحماية السائقين

13:48

أبو السمن: ارتفاع اطلب على الإسفلت بنسبة تفوق 50 بالمئة خلال عامين

13:40

ارتفاع الدخل السياحي وحوالات المغتربين خلال الأشهر الـ 5 من العام الجاري

13:36

التصعيد الأمريكي – الإيراني: عضّ أصابع على مسرح الشرق الأوسط

13:33

افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025

12:35

كانت تقل 242 راكبا.. تحطم طائرة هندية في مطار أحمد اباد

12:23

أمريكا تحظر سفر موظفيها في القدس وتل أبيب وتحذر رعاياها في العراق

12:11

تحذير مهم من الزراعة بشأن الخضار والفواكه المباعة على الطرقات

12:03

مع قرب رفع الحماية الجزائية عن الشيكات .. الجغبير: غرف الصناعة تصدر دليلا استرشاديا للقطاع الصناعي

وفيات
وفيات الاربعاء 11-6-2025وفاة الحاج أمجد علي الحديدي خلال تأدية طواف الوداع في مكةوفيات الثلاثاء 10-6-2025وفيات السبت 7-6-2025وفيات الجمعة 6 – 6 – 2025